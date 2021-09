Diputada Banfi, sobre la elección de Manes: “Pusimos al radicalismo en la calle”

Karina Banfi, diputada nacional del radicalismo, analizó el 15 % de votos que obtuvo el candidato de Juntos, Facundo Manes, en la provincia de Buenos Aires: “Como radicales bonaerenses, donde trabajamos liderando su lista, estamos muy impactados”.

“Hemos hecho un excelente trabajo. Principalmente por poner al radicalismo en la calle que era algo que buscábamos”, añadió en Al Fin y Al Cabo.

Según la legisladora, fue “muy importante” el apoyo que obtuvo en campaña el científico por parte de Margarita Stolbizer y Emilio Monzó: “Ampliar la experiencia de trabajo con ellos llevó a que podamos tener un resultado que, en la sumatoria con la lista de Diego Santilli, supere ampliamente al Frente de Todos”.

De cara a la elección general en noviembre, definió que el “objetivo” de Juntos por el Cambio en la Provincia será “consolidar el número e incluso aumentarlo para lograr que el oficialismo no obtenga mayoría propia y no puedan sacar los proyectos que quieren” en el Congreso.

Por su parte, la diputada nacional cuestionó la reacción del oficialismo ante la derrota electoral: “Viendo los resultados que sacaron en Buenos Aires y en el resto del país, perdieron en 17 provincias, creo que basta un poco que la reflexión de que van a poner dinero en la calle”.

“Estamos escuchando a algunos dirigentes en la Provincia decir que a ellos no los votaron en contra, sino que sus seguidores no fueron a votar. Es una mirada bastante sesgada de lo que le pasa a los argentinos hoy. Prometieron solucionar la inflación en 2019 y eso no está en agenda”, sentenció.