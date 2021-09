EEUU, Reino Unido y Australia anunciaron un histórico pacto para enfrentar a China

Estados Unidos, Australia y el Reino Unido anunciaron este jueves un histórico pacto de defensa, que permitirá el desarrollo de submarinos nucleares por parte de los australianos y que tiene el objetivo de neutralizar el creciente poderío de China en el Indo-Pacífico.

De este modo, los tres países acordaron reforzar la cooperación en tecnologías avanzadas de defensa, como inteligencia artificial, sistemas submarinos y vigilancia de larga distancia.

"Tenemos la intención de construir estos submarinos en Adelaide, Australia, en estrecha cooperación con Estados Unidos y el Reino Unido", dijo, el primer ministro australiano Scott Morrison.

La nueva asociación se anunció el miércoles en una conferencia de prensa virtual conjunta entre el presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y su par australiano Morrison.

"Me complace unirme al presidente Biden y al primer ministro Morrison para anunciar que el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos están creando una nueva asociación de defensa trilateral, conocida como Aukus, con el objetivo de trabajar mano a mano para preservar la seguridad y estabilidad en el Indo-Pacífico", reiteró hoy Johnson desde Londres.

"Este será uno de los proyectos más complejos y técnicamente exigentes del mundo, con una duración de décadas y que requerirá la tecnología más avanzada, basado en la experiencia que el Reino Unido ha adquirido. Tendremos una nueva oportunidad para reforzar el lugar de Gran Bretaña a la vanguardia de la ciencia y la tecnología, fortaleciendo nuestra experiencia nacional. Y quizás lo más significativo es que el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos se unirán aún más estrechamente", explicó en un comunicado oficial enviado a la prensa.

The UK, Australia and the USA are forming a new trilateral defence partnership that will preserve security and stability around the world.

It will also create hundreds of high-skilled jobs across the country, driving forward our levelling up agenda.#AUKUS https://t.co/W1MibdaBDc

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 16, 2021