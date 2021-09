Francia suspendió a 3.000 trabajadores de la salud por no vacunarse contra el coronavirus

El Gobierno francés suspendió a unos 3.000 trabajadores sanitarios no vacunados contra el nuevo coronavirus, tras la entrada en vigencia el miércoles de la obligación de inmunizarse para estos profesionales, anunció el ministro de Sanidad, Olivier Véran.

"Hubo unas 3.000 suspensiones que han sido notificadas al personal de centros de salud" por no haberse puesto al menos una dosis de la vacuna, declaró Véran a la emisora de radio RTL, que reveló que "también hubo decenas de dimisiones".

"Estamos hablando de unos 2,7 millones de empleados", añadió el ministro, subrayando que la continuidad de la atención sanitaria está asegurada.

Según Véran, "un gran número de estas suspensiones es temporal" y concierne "esencialmente al personal de los servicios de apoyo", reprodujo la agencia de noticias AFP.

"Por responsabilidad, los cuidadores fueron vacunados para protegerse a sí mismos y a sus pacientes. En el primer día de vacunación obligatoria, esto aseguró la continuidad, seguridad y calidad de la atención en nuestros hospitales y nuestros EHPADS (Institución Residencial para Personas Mayores Dependientes)", tuiteó Véran.

En responsabilité, les soignants se sont faits vacciner pour se protéger et protéger leurs patients. Au 1er jour de l'obligation vaccinale, cela a permis d'assurer continuité, sécurité et qualité des soins dans nos hôpitaux et nos ehpads. #RTLMatin pic.twitter.com/SZqHHiQ2nY

— Olivier Véran (@olivierveran) September 16, 2021