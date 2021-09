Caso "El Durazno": para la defensa, "lo que primó fue el prejuicio social"

El abogado defensor de la adolescente que denunció ser abusada en el camping "El Durazno" durante la madrugada del año nuevo del año 2019 declaró que "primó el prejuicio social" en el caso, luego que el jurado popular declarara no culpables a los imputados.

"Se emitió el veredicto de no culpabilidad. Teníamos la prueba de la menor y pruebas de índole científica, adn en el cuerpo de la víctima. Lo que primó fue el prejuicio social, de si una mujer es provocativa, es lo que la defensa pudo sacar a relucir. Es algo inentendible, tenemos que ver lo que se había planteado en su momento, habíamos planteado la inconstitucionalidad del juicio por jurados para este tipo de delitos que son pruebas muy complejas", aseveró Maximiliano Orsini, en diálogo con Antes que sea tarde por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

En este marco, detalló que es "un perjuicio para la víctima" porque "no puede apelar un fallo adverso" pero en caso de que el jurado popular emita culpabilidad, "el condenado si puede".

" Es una vía que elige el acusado, la víctima no puede elegir. Por eso es un procedimiento que no esta claro en cuanto a su explicación. La víctima, con la ley provincial, nacional y convención de derechos del niño, tiene derecho a apelar un fallo absolutorio en su contra, pero un juicio por jurado no lo permite. El proceso no es constitucional, y la sociedad lo decidió así. Sin ninguna duda el final hubiera sido otro en un juicio convencional, por eso los acusados eligieron el juicio por jurados buscando en cierta forma el prejuicio social", aseveró el abogado.

En este sentido, aclaró que "pedirán la inconstitucionalidad de este artículo que no permite apelar".

"Es una víctima menor de edad, esta prueba no puede ser analizada de la forma que se analizó porque es muy contundente, no es solamente el relato. Se esperaban uno o dos culpables, pero el jurado tampoco tiene obligación de dar el fundamento, así que tampoco sabemos por qué. Es un procedimiento extraño. Son momentos difíciles para las mujeres, es preocupante porque hay prejuicios hacia la mujer, su vestimenta, si puede provocar o no, entonces se justifica un abuso en ese caso? eso es lo preocupante realmente. Voy a seguir apelando y buscando Justicia, por esta nena y las mujeres en si", concluyó Orsini.