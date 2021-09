Ferro aprovechó sus chances y se llevó el triunfo

Fotos: Lucas Baldino/Prensa Círcul

No fue un buen partido de Círculo. Al equipo de Lucas Baldino le costó mucho, sobre todo en la faceta ofensiva, y terminó perdiendo por 2 a 0 frente a Ferro Carril Oeste de General Pico, por la 23ra fecha de la Zona A del Torneo Federal A. Joaquín Vivani y Braian Noriega marcaron los tantos del equipo visitante.

El partido no tuvo muchas situaciones y, en un ping pong, quizá el Papero tuvo más chances concretas de gol. Pero como le pasó en otros partidos, la diferencia los rivales la marcaron en las áreas. Ferro no mostró demasiado, pero sí tenía una idea de juego clara. A los dos les costaba llegar al arco y la primera que tuvieron fueron remates lejanos de Ullúa y Caviglia. En un juego cerrado, sin muchas ocasiones, el cero se rompió en una pelota parada. Un córner de la derecha bien trabajado por la visita encontró a Joaquín Vivani libre en el ingreso del área grande y, de primera, la clavó lejos del alcance de Sebastián Nieto.

Otra vez a remar de atrás Círculo, dependiendo demasiado de la acción individual de Reali y Ullúa. En la única que se encontraron, el exGimnasia metió un centro pasado que Ullá controló, se quedó sin ángulo y permitió el rápido achique de Fernández. Así parecía que se iba el primer tiempo, sin embargo en la última, Ferro volvió a golpear y fue un mazazo. Un buen desborde por izquierda terminó con el centro que Braian Noriega conectó con precisión de cabeza y selló el 2 a 0.

Círculo salió a ser protagonista del complemento y Ferro lo dejó. Le cedió la pelota y lo puso en la obligación de encontrar la forma de llegar. Un buen centro de Ullúa se cerró y no alcanzó a conectar Astiz, y otro envío de Batista también fue a la cabeza del "9" que no llegó a impactar de lleno y desaprovechó una ocasión inmejorable. Ese envión se fue apagando, más allá de seguir teniendo la pelota, no podía lastimar en los últimos metros y los minutos se consumían.

Los dos técnicos movieron el banco, uno (Baldino) para tratar de ir por la recuperación y el otro (Romero) con la idea de refrescar el equipo y tener más aire para alguna contra. No pasó ni una ni la otra, Círculo apenas tuvo un buen remate de Reali desde la medialuna que chocó contra una notable intervención de Fernández, y Ferro en ningún momento pudo salir rápido para liquidarlo.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Sebastián Nieto; Bruno Vedda, Juan Zarza, Gabriel Charra y Gonzalo Quiroga; Enzo Vértiz, Nahuel Pájaro, Sebastián Batista y Matías Reali; Ever Ullúa y Enzo Astiz. DT: Lucas Baldino.

Cambios: ST 11' Ramiro Rodríguez y Diego Martínez por Vértiz y Batista, 24' Pedro Barberini por Astiz y 34' Lucas Sánchez y Ramiro Garay por Zarza y Charra.

Ferro de Pico (2): Pablo Fernández; Joaquín Garoni, Gastón Arturia, Cristian Trombetta y Emanuel Del Bianco; Juan Caviglia; Cristian Canuhé, Agustín Díaz y Marcos Quiroz; Joaquín Vivani y Braian Noriega. DT: Mauricio Romero.

Cambios: ST 14' Joaquín Rikemberg y Santiago Auteri por Díaz y Noriega, 22' Lautaro Ibarra por Canuhé y 34' Mauro Barzola y Germán Mendoza por Vivani y Garoni.

Goles: PT 24' Vivani (F) y 44' Noriega (F)

Árbitro: Fernando Marcos, de Bahía Blanca.

Estadio: "Guillermo Trama".