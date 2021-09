La actualidad de la pandemia: "El daño es no vacunarse"

En un contexto esperanzador por la baja de contagios de coronavirus-19 y próximos a una nueva temporada veraniega en La Feliz los cuidados aún son necesarios.

Andrea Perinetti, epidemióloga, docente e investigadora de la Universidad de Mar del Plata, dialogó con "El Verano Menos Pensado" que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) al respecto.

"Hoy la situación es alentadora, nada que ver con lo que ocurría hace un año. Nos da esperanzas. Uno recorre la costa y es otra cosa. Esta bueno saber porque razón hay que seguir con la ventilación, el distanciamiento social y el barbijo. Podemos contagiar aún estando vacunados. Por este motivo tenemos que seguir con estás tres cosas", comentó la epidemióloga.

Además agregó que "estar vacunado con las dos dosis nos sirve para que cuando circule la variante delta, la enfermedad sea mas leve. Tenemos que saber que la vacuna nos produce inmunidad en la sangre, pero no produce inmunidad en la mucosa que está en la nariz y la garganta. El virus ingresa por allí".

Cuando se le consultó por los niños remarcó que "los chiquitos sí se pueden contagiar, pero afortunadamente, salvo aquellos que tienen una enfermedad de riesgo, no suelen desarrollar enfermedades graves. Y lo más interesante es que los bebes que nacen con mamás vacunas ya nacen con anticuerpos. Por eso la recomendación tan fuerte de vacunar a las embarazadas. La vacuna no afecta su embarazo, esto va a seguir circulando y la única manera de proteger a los bebes".

"Nuestra mentalidad fue cambiando. Esto es un logro de la ciencia. Quienes conspiran en contra de la vacuna afectan a la salud colectiva. Ellos tiene que pensar esta postura egoísta que incluso es más fuerte en países desarrollados. El daño es no vacunarse. No tengo idea de donde se generó y creo que nunca lo vamos a saber", concluyó la investigadora.