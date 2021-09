Una espera eterna: los colectivos no se detienen cerca de su casa

Hace semanas que tomar un colectivo para Natalia, vecina del barrio Libertad, es una odisea. Los colectivos no se detienen en las paradas aledañas a su hogar y tiene que caminar entre 10 a 15 cuadras para poder tomar el transporte público con su familia y así llegar a su trabajo y escuelas.

"El transporte público es nuestro medio para llegar a los respectivos lugares. Camino con mi familia entre 10 y 15 cuadras para poder tomar un colectivo y que pare. Tengo una parada a una cuadra de mi casa", aclaró la vecina a El Marplatense.

"Este viernes 3 colectivos de las líneas 522 y 531 no nos pararon. Mi esposo, 7.40, se paró en el medio de la calle para que nos pare y no sucedió. Hasta la Avenida 180 no frenó para subir gente", explicó.

La vecina elevó su reclamo al área de Transporte y Tránsito del Municipio. El titular del área, Dante Galván, se hizo eco de la protesta y afirmó que se apostarán más inspectores en la zona y que se hará un incremento a la frecuencia de ambas líneas.