Más flexibilizaciones: secretaria de Salud de Montenegro afirmó que las medidas debieron tomarse antes

Desde Nación se anunciaron nuevas medidas de flexibilización de actividades, desde la anulación de la obligatoriedad del uso del barbijo al aire libre hasta la vuelta del público a los estadios de fútbol. Algo bien visto por la municipalidad de General Pueyrredon, aunque un tanto tardío, según expresaron.

De hecho, la secretaria de Salud de Mar del Plata y Batán, Viviana Bernabei fue tajante: "Estas medidas debieron tomarse antes porque la situación epidemiológica de hoy no difiere de la de hace tres semanas ni la de hace 17 semanas. El descenso es muy marcado desde hace cuatro meses. Incluso lo dice la misma provincia con la baja abrupta de casos".

"Evidentemente nos han dado la razón cuando decíamos que esto era saldo más trabajo y educación porque desde junio venimos con la baja de los casos. Han visto que la ecuación es esa, pero con todos los cuidados que se asemejan a que la pandemia sigue. Hay que seguir estando alertas, manteniendo el equilibrio de la fuerza del trabajo, la protección sanitaria y que se sigan desarrollando las clases en cualquiera de los niveles", continuó en diálogo con el programa Hora 12 que se emite por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

Y aclaró: "Creo que han escuchado el reclamo de la gente que quiere trabajar, quiere seguir manteniéndose protegida y que los chicos tienen que ir al colegio. Todo dentro de la normalidad posible".

En tanto, respecto a la tarea con Provincia y Nación, la secretaria de Salud municipal expresó que "nosotros no hacemos más que mirar la realidad de nuestro Partido. Y lo que se hace es trabajar con todo el Gabinete municipal. No soy una brillantez, sino que lo charlamos a diario, trabajando sobre lo que entendemos que General Pueyrredon necesita".

Más allá de estas flexibilizaciones, Bernabei advirtió que "no hay que relajarse. Hay que seguir manteniendo los cuidados como siempre, pero hay que trabajar sobre lo que es la reconstrucción económica de la ciudad. Hay que seguir con la presencialidad de las clases. Como resultado vemos este descenso de casos que está muy estabilizado, por debajo de los 50 casos diarios, es decir, en situación del control de la epidemia. Todavía no sabemos como va a golpear la variante Delta. Europa hizo una liberación muy brusca de todas las medidas de cuidado y se pegaron un choque terrible".

Sobre esta última variante, detalló que "en Mar del Plata hubo cinco casos que fueron aislados, incluso los casos estrechos y no tenemos un indicativo de que haya una circulación comunitaria, pero no estamos exentos a que pueda producirse si no mantenemos las medidas de cuidad".

Si bien hay mayores aperturas, muchas de ellas deben responder a mayores medidas de cuidados y control. "Todas las medidas son fáciles de aplicar si se trabaja con responsabilidad. Desde los dueños de los lugares hasta la sociedad. Los viajes de jubilados y egresados puede ser de cierto peligro por el tema de los tránsitos interjurisdiccionales", cerró la secretaria de Salud de General Pueyrredon..