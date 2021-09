Denuncian que el kirchnerismo busca poner en riesgo el servicio de guardavidas

Tal como adelantó El Marplatense, el Concejo Deliberante tratará este jueves un controvertido proyecto de ordenanza del Frente de Todos que busca modificar la norma que regula el Fondo de Promoción Turística municipal. La iniciativa K no cuenta con el apoyo del oficialismo y ya generó el rotundo rechazo de distintos sectores.

Al igual que la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA), desde el sindicato de guardavidas repudiaron el proyecto del presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez.

“Esas modificaciones pondrían en riesgo el Operativo de Seguridad en Playas ya que el municipio destina de los 380 millones que componen el fondo, unos 300 millones a solventar una parte del operativo de seguridad en playas”, alertaron desde el gremio.

“Queda claro que esta aprobación pondría en peligro por un lado la seguridad de miles de marplatenses y turistas que visitan nuestras playas. Al mismo tiempo también pone en riesgo las fuentes laborales de los Guardavidas, algo que nos preocupa enormemente”, señaló al respecto el secretario general del Sindicato de Guardavidas, Néstor Nardone.

En ese sentido, indicó también que “en caso de avanzar con esta iniciativa se verá desfinanciado el Operativo. Sin dudas esperamos que los concejales que impulsan esta modificación reflexionen y tengan en cuenta lo que generaría a la seguridad de todos y a los trabajadores Guardavidas”.

Nardone aclaró no obstante que “estas modificaciones se pueden discutir pensando en el presupuesto del año próximo y no ahora que estamos con la temporada de verano encima con todo lo que ello significa. La ciudad hace dos veranos que no tiene una buena Temporada producto de la pandemia”.

“Las mejoras en las condiciones sanitarias proyectan un verano con mucho turismo. Por ello no podemos poner en peligro nada más y nada menos que el Operativo de Seguridad en Playas”, concluyó.