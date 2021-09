Zona Roja: la Audiencia Pública será el 15 de octubre

En consenso con los distintos bloques que componen el Honorable Concejo Deliberante se acordó llamar a una audiencia pública el día 15 de octubre, a los fines de tratar las problemáticas que tienen lugar en la Zona Roja del Partido de General Pueyrredon, donde se ejerce la prostitución.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, el presidente del bloque de concejales de Crear Juntos, Nicolás Lauría, indicó que "lo importante es que desde todos los bloques sigue habiendo entusiasmo y ganas para que esta Audiencia Pública se haga de la mejor manera posible".

Y remarcó que "el punto central es poder abrir al debate a la ciudadanía con una problemática que lleva más de 30 años en la ciudad, que no es solamente una cuestión de género, sino de seguridad y salud. Hay muchos vecinos que tienen cosas para decir y aportar. El Concejo Deliberante nunca se abrió para debatir de esta forma y por la búsqueda de una solución integral es que hemos decidido esta audiencia publica".

"En esta nueva fecha vamos a estar a un mes de las elecciones. Me parece que un tema de tanta importancia y que se va a tratar por primera vez, es importante hacerla bien y ordenada. No se va a tratar de traslado sí o traslado no. Si vamos por ese camino, estamos equivocados. Hay que abrir el proyecto de manera integral, donde pueden formar partes de los proyectos que ha lanzado el Frente de Todos", indicó el edil.

A su vez, consideró que "con la escala que tomó el tema, va a tener que ser Ejecutivo sí o sí, sino estaríamos riendo otra vez de la gente. Va a ser una audiencia difícil. La idea es invitar al Ejecutivo: Secretarías de Seguridad y Derechos Humanos tienen que estar, porque todos debemos escuchar y participar".

"Siempre es mejor la presencialidad que lo virtual, por lo que sería indicado realizarlo en el Polideportivo o en el Teatro Colón, pero habría que plantearlo. Es importante para realizarlo cara a cara, en lugar de hacerlo por Zoom", planteó Lauría.