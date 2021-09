Accidente en Gascón y la costa: "La mujer tenía golpes pero siempre estuvo consciente"

Tal como lo adelantó El Marplatense, un nuevo accidente en una curva realmente peligrosa de la costa marplatense se produjo en la mañana de este jueves cuando un auto de color gris se fue sobre el paredón y terminó en las piedras, abajo.

El vehículo estaba al manejo de una mujer de 43 años que fue socorrida por rescatistas y trasladada a un centro asistencial.

Rodrigo Goncálvez, de Defensa Civil, comentó que más allá de las lastimaduras "se la vio dentro de todo bien", dijo.

El funcionario resaltó que ese sector es "temerario" y que el gobierno local está trabajando en poder dar respuesta y destacó "el trabajo en conjunto de las áreas involucradas".

Desde el SAME, Di Matteo, por su parte, dio detalles de la conductora: "Por las primeras evaluaciones no reviste mayor gravedad, en todo sentido estuvo lúcida y no perdió el conocimiento".

Con respecto a la maniobra de rescate, Alberto Gabba, jefe de los Bomberos, detalló que "llegó al lugar cuarteles de bomberos, y de inmediato se procedió al descenso al lugar, rescatando a la mujer para que los médicos puedan asistirla".