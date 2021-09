Nocturnidad marplatense, respecto a las flexibilizaciones: "No será una tarea fácil"

Con los anuncios del gobierno respecto a la nocturnidad y los nuevos protocolos presentados esta semana, Federico Goransky empresario y concesionario del complejo Playa Grande, conversó en el programa "Hora 12" que se emite en CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

"Estamos muy contentos, se comienza a ver la luz al final del camino. Nosotros somos los primeros que queremos tener abierto. La gente suele amontonarse en los lugares nocturnos. Lo de las burbujas era muy complicado, pero dentro de lo que pudimos se trabajó muy bien. La ciudad está prácticamente sin casos. Es evidente que los focos de contagio no están en nuestros negocios", analizó.

Cuando se le consultó por el esquema de vacunación completo explicó que "no puedo decir si se va a poder o no cumplir el requerimiento del esquema completo para poder ingresar, pero lo voy a intentar. Lo que veo complicado es que ahora se nos puede comenzar a acumular gente afuera ya que no es obligatorio el uso de barbijo en los lugares al aire libre. No será una tarea fácil, pero pediremos el mayor distanciamiento posible".

"El personal está contento por el trabajo. Ellos nos han acompañado. Estamos saliendo y con esto comenzando a poder dar más trabajo. Creemos que será una temporada récord. Estamos contentos y con esperanzas", finalizó Goransky.