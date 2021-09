Vidal cuestionó los "parches y manotazos de ahogado" del Gobierno tras la derrota

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, consideró que el Gobierno nacional respondió a la derrota en las PASO con "parches y manotazos de ahogado" y afirmó que "no lee en profundidad" el resultado electoral y el mensaje de la población.

"Pasaron 15 días y no aparece la escucha sobre el voto y hasta parece cierta indiferencia. Al Gobierno se le pidió un plan, un rumbo, no parches, no manotazos de ahogado y mucho menos peleas de poder entre ellos echándose la culpa para ver quién tiene que hacer cargo de la derrota en lugar de quién va a hacerse cargo de los problemas", sostuvo la ex gobernadora bonaerense.

En declaraciones radiales, la referente del PRO se refirió a los casos de intendentes que encabezaron actos para repartir electrodomésticos y remarcó que "están subestimando a la gente".

"El voto no se trata sólo de una cuestión de plata en el bolsillo. Ahí el Gobierno se equivoca y no lee en profundidad lo que pasó el último año y medio", señaló.

Asimismo, Vidal cuestionó las medidas que adoptó el Gobierno para flexibilizar restricciones: "Son improvisaciones que hasta lo pueden poner en riesgo. Teníamos que hacer fila distanciada para ir a votar y a la semana abren los boliches, podemos ir a ver fútbol y sacarnos los barbijos".

"Todo esto la sensación que da es de improvisación, falta de plan y hasta cierto miedo de en qué manos estamos", agregó la postulante a diputada nacional.

Al ser consultada sobre las modificaciones que hubo en el Gabinete del presidente Alberto Fernández con la inclusión del tucumano Juan Manzur y el quilmeño Aníbal Fernández, más el corrimiento de Santiago Cafiero, manifestó: "Cuando los argentinos con su voto pidieron un cambio de rumbo, el Gobierno volvió a lo peor de su pasado: pusieron a un jefe de Gabinete acusado de ocultar estadísticas de mortalidad infantil, a un ministro de Seguridad que dijo que la inseguridad era una sensación y que teníamos menos pobres que Alemania y un canciller sin ninguna experiencia en política internacional".

Ante ello, Vidal acusó al Frente de Todos de ser "una coalición política que no tiene plan" y concluyó: "Les importa un proyecto de poder, no de país".