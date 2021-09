¿Con o sin barbijo?: "Preocupa usarlo o no afuera, pero a la noche nos juntamos 50 en un lugar cerrado"

El martes 21 de septiembre, el Gobierno anunció que el barbijo dejará de ser obligatorio al aire libre, según comunicaron el jefe de Gabinete Juan Manzur y la ministra de Salud Carla Vizzotti en una conferencia de prensa, donde también divulgaron otras flexibilizaciones en una nueva etapa de cuidados en el marco de la pandemia de Covid-19.

A partir del 1° de octubre se levantará la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre cuando estamos circulando en forma individual o en burbuja. No obstante, el tapabocas seguirá siendo obligatorio para ingresar a locales cerrados (comercios, cines, transporte público, teatros, oficinas, etc.) y al aire libre cuando haya aglomeraciones, como en espectáculos en espacios abiertos.

"Creo que en espacios públicos abiertos no hay ninguna duda de que está bien que estemos sin barbijos. No me parece que sea un mecanismo de transmisión importante, cuando uno esta en un lugar abierto sin otras personas a menos de 20 centímetros", manifestó el Dr. Alejandro Ferro (MP 92071), especialista en clínica medica y consultor en enfermedades infecciosas en diálogo con el programa "Hora 12" por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

"Una cosa es caminar tranquilo y solo por la costa y otra cosa es estar metido en un lugar lleno de gente así sea al exterior. Por este motivo creo que el sentido común tiene que primar en este caso", afirmó.

"De todas maneras, creo que se está desviando el objetivo del cuidado, porque todos estamos preocupados por si debemos o no usar el barbijo afuera y resulta que a la noche nos juntamos a comer en casa o afuera 50 o 100 personas adentro de un lugar y sin buena respiración o ventilación", subrayó el especialista médico.

"En lo personal me preocuparía un poco más de eso, que de no usar el barbijo en lugares exteriores, que me parece que es algo que dadas las circunstancias está bien en este momento", remarcó.

"Por otro lado creo que también hay cosas que ha dejado la pandemia, como es el valor del barbijo, que es muy importante, porque seguramente su uso quedará mucho más presente de lo que pensamos. Eso sí con criterios, porque para caminar por la escollera Norte sólo, el uso no se justifica", aseguró Ferro.

"Veo gente grande que lo hace y lo respeto, incluso a veces me pongo el barbijo por respeto a ellos, pero la verdad es que no tiene ningún sentido usar un barbijo en esas situaciones", destacó.

"La pandemia a demostrado algo que los médicos infectólogos no teníamos muy claro y es que los virus pueden quedar en el aire flotando. Esto es algo que ha demostrado claramente el Covid y creo que lo mismo pasará con otros virus, como los gripales, respiratorios, para los que además del cuidado de manos y demás, será conveniente el uso del barbijo", señaló el especialista en enfermedades infecciosas.

Al ser consultado por las medidas que ha tomado el gobierno, Ferro sostuvo que "en lo personal sería muy cauto. El dato más certero que tenemos es que los números hoy están muy bajos, no solamente en Argentina, sino en Chile, Uruguay y Brasil y esto está hablando de que la cepa Delta afortunadamente no está pudiendo hacer un buen escalón en nuestro cono sur".

"Eso lógicamente es muy bueno, por eso que la medida de aflojamiento me parecen sensatas, siempre y cuando la idea sea de que esto no está terminado. Todavía falta un poco, para estar seguros de que esto terminó", aseveró.

"Dar por terminada la pandemia antes de lo que se debe, es un error que se puede pagar muy caro y finalmente estaría muy pendiente de estos manómetros para ver como va el número de casos particularmente en los otros países vecinos y en Argentina, porque eso puede necesitar que se tomen medidas de vuelta para atrás. Ojalá que esto no ocurra, pero si es así hay que tomar las medidas de manera inmediata, porque si uno se va a llevar por los números de infectados o de muertes, eso ya es tarde", afirmó el médico infectólogo.

Finalmente al respecto de la pandemia y la llegada de la próxima temporada, Ferro señaló que "si los datos siguen como hasta ahora, la verdad que irá todo muy bien. En lo personal no soy muy optimista con respecto a la pandemia, pero la verdad me pone muy contento que todos los indicadores del cono sur estén tan bajos".

"Eso quiere decir que está pasando algo que debe tener que ver seguramente con la imposibilidad que tiene la variante Delta de desplazar la variante que tenemos acá. Es una de las cosas que se me ocurre. Lo que digo no está demostrado, pero algunos infectólogos creemos que eso puede ser así", concluyó el Dr. Alejandro Ferro.