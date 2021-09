Tras el asesinato del DJ de Mr. Jones: reclaman justicia y piden reforzar la seguridad en boliches

El Sindicato Argentino de Trabajadores Escénicos reclamó justicia y seguridad mediante un comunicado luego de la muerte del DJ Leandro "Lele" Gatti, esta madrugada, en Playa Grande.

Expresaron que "en estas horas asistimos atónitos a las imágenes que registran el momento en que dos motochorros acababan con la vida de Leandro "Lele" Gatti, de 32 años, en momentos en que salía de cumplir con su labor en el boliche Mr. Jones. Las crónicas policiales de medios de la ciudad y del país dan cuenta de la trayectoria y dedicación de Lele, así como

delas circunstancias en que se produjo su violento y cobarde asesinato".

Además agregaron que "para nosotros, trabajadores de escenarios marplatenses, “Lele” era nuestro compañero. Quien no era su amigo lo conocía bien, sea en forma directa o indirecta. La noticia nos desgarra porque perdimos a uno de los nuestros más queridos, y porque nos

identificamos con su forma de vida, con el sacrificio de trabajar en distintos lugares y de mover equipos costosos para realizar nuestro trabajo de la mejor manera en la búsqueda del sustento".

"La muerte de Leandro nos pega demasiado fuerte, porque se produce además en momentos en que después de un año y medio largo de inactividad, con una pandemia que ahora pareciera retroceder, con medidas de restricción que empiezan a levantarse, se nos permite soñar con recuperar de a poco las fuentes de trabajo en las que ganarnos

los ingresos que necesitan nuestras familias", remarcó SATE.

"Pero trabajar no debería costarnos la vida. Salir a laburar no debería

de no volver. Si muchas actividades vuelven a una nueva normalidad, si ahora vuelven a las calles quienes estuvieron largamente guardados, los trabajadores exigimos que el Estado en todos sus niveles nos garantice la seguridad que la Constitución consagra como derecho", comentaron.

Además le pidieron reclamaron "la más expeditiva y profunda

investigación que permita esclarecer el horrible crimen de nuestro compañero Lele y dar con sus asesinos; e instamos a los dueños de establecimientos nocturnos de Mar del Plata a que contemplen, en la seguridad de sus boliches, la protección de quienes en

ellos cumplimos nuestra labor", concluyeron.