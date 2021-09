El debut de Boudou como columnista de TV: "Yo prefiero la platita"

A dos meses de conseguir la libertad condicional tras haber cumplido las dos terceras partes de su condena por el caso Ciccone, Amado Boudou debutó como columnista de TV en Caníbales, el programa que conduce Julián Guarino en la pantalla de C5N y en el que también participan Natalia Salvo, Roberto Feletti y José Manuel Ubeira.

El exvicepresidente reemplazó a Aníbal Fernández, quien tras ser nombrado ministro de Seguridad se vio obligado a dejar su lugar en el panel, y habló sobre el peronismo y el resultado de las elecciones legislativas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que el oficialismo sufrió un duro golpe en todo el país.

"Yo diría que la vida no debiera encararse con tibieza y la política tiene que mucho que ver con las actitudes de vida. Así que, me parece, hay que entender los antagonismos, las cuestiones de conflictos que hay en las sociedades y en lugar de eludirlas, enfrentarlas y resolverlas democráticamente. Ese es el núcleo de la política porque si no, la política se vuelve administración y cuando se habla de administraciones, se está negando la política", manifestó el marplatense en referencia a las declaraciones de Fernández, quien dijo que el mate y el peronismo son dos cosas que no le gustan "tibias".

Y destacó a los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández: "La política con todas las letras es esa cuestión tan del peronismo, de enfrentar los antagonismos, reconocerlos y resolverlos y una vez resueltos, que tengan un impacto positivo para el conjunto de la población, no sólo para aquellos que son los primeros en los que se piensa al resolver un conflicto. Me parece que los gobiernos de Néstor y Cristina han sido muy impresionantes en esto".

A la hora de analizar el resultado de las últimas elecciones, en el programa retomaron la frase que dijo Daniel Gollan -"Con un poco más de platita en el bolsillo era otra cosa"- sobre la reacción de los ciudadanos ante las fotos del festejo del cumpleaños de la Primera Dama en Olivos y Boudou se metió de lleno en la polémica.

"En la Argentina hace falta un shock distributivo; algunos lo venimos sosteniendo. Si a eso lo quieren llamar ‘platita’, que lo llamen. Yo prefiero ‘platita’ a que alguien proponga que en Argentina es necesario que los jóvenes tengan la mitad de sueldo como hizo la primera candidata en CABA (María Eugenia Vidal) o que propongan que quitarle derechos a los trabajadores", declaró el exfuncionario. Y se explayó: "Cuando eso pasó a lo largo de la historia argentina, hubo menos trabajo. Cada vez que vinieron con este cuento, hubo menos puestos de trabajo".

Por otro lado, acusó a la oposición de buscar "un esquema donde la precariedad no sea ya una cuestión que le pasa a una sola persona, sino sea la condición al conjunto de la sociedad". "El proyecto ese Mochila Argentina, es convertir en precario a cada trabajador formal", señaló. Y en relación a las diferencias entre la vicepresidenta y el ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto al ajusto fiscal, apoyó la postura de Cristina. "No te quepan dudas que tiene razón Cristina", destacó y consideró que es sano que se genere este tipo de debates en el oficialismo.

"Podemos ver muchas formas de entender que hubo un ajuste; el salario mínimo en dólares hoy es un 42% menor al que había a fines de 2015, pero en el medio pasó Macri, que dejó una situación devastada", planteó. Y destacó la gestión de Guzmán: "Si el ministro Guzmán no hubiera hecho el canje de deuda, muy bien hecho, que hizo el año pasado, no tendríamos Argentina. Entonces, cada cosa en su medida y armoniosamente, acá falta shock distributivo porque hay que cortar la inercia de lo que hizo Macri".