Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, dijo en CNN Radio que desde el gobierno “nos dejaron afuera de la reunión” y consideró que “todos los actores de la mesa de la comercialización deben estar presentes” para avanzar en un programa de control de precios.

“Todavía no hay fecha ni hora… En la reunión de hoy no vamos a estar y nos sorprende. Cuando se tejen estrategias para montar un programa y no estamos presentes, nos trae asombro”, expresó Palpacelli en diálogo con Adrián Puente en El tema del día.

Y agregó: “En todo momento hemos acudido a las reuniones con la intención de acompañar los programas vigentes. Somos una cadena importante en la comercialización general y cuando se decide el plan lo aseguramos a nivel territorial”.

Según Palpacelli, al encuentro previsto para este lunes “van a ir supermercados de grandes superficies, pero consideramos que para hacer federal un programa tenemos que estar todos. Los consumidores se merecen seriedad y estamos esperando esa convocatoria”.

“En escenarios inflacionarios todos debemos acompañar e intentar hacer algo. Hay que hacer programas acotados en cantidad y en el tiempo para que algunas categorías no suban más de lo que tiene que aumentar. De lo contrario, es imposible”, advirtió.

Finalmente, sostuvo que “el flagelo no es el precio, sino el proceso inflacionario. El precio es una consecuencia de la inflación y no al revés. Hay que aplicar variables para que la inflación vaya cediendo”.