Juntos por el Cambio investigará la entrega de electrodomésticos a merenderos

La diputada nacional, Silvia Lospennato, secretaria parlamentaria del interbloque de Juntos por el Cambio, manifestó en CNN Radio que “la entrega de electrodomésticos a merenderos” por parte del oficialismo luego de las PASO y antes de las legislativas generales de noviembre constituye “una manera de malversar fondos públicos con fines políticos”.

“No estaría mal si no fuese una acción que implica algún tipo de clientelismo”, resaltó. “Por eso en Juntos por el Cambio organizamos una comisión con responsables de los partidos que conforman la coalición para recibir denuncias. Será un canal para que la gente pueda enviarlas y sean tratadas con mucho cuidado. Se evaluará en qué juzgado corresponde hacer la presentación. Los abogados que reciban estas denuncias se van a comunicar con los presidentes de los partidos, como Patricia Bullrich o Alfredo Cornejo”, expuso la legisladora durante la emisión del programa Café con Pepe.

“Donde haya una sospecha fundada iremos a la instancia judicial que corresponda. Queremos que la elección sea transparente y que no se coaccione a las personas a votar de determinada manera”, subrayó.

“Hay un problema en las fronteras con personas que no son residentes, ingresan para votar y reciben un documento. Todo eso se conoce en el saber popular pero luego no están las denuncias, las pruebas o las investigaciones. También hay que decir que la Justicia no avanza con la suficiente fortaleza”, desgranó en otro tramo de la entrevista.

La diputada del PRO habló además de “apertura de fronteras que estuvieron cerradas durante tanto tiempo” y advirtió que la oposición “va a estar atenta a esos procedimientos y a irregularidades que vemos en muchas provincias y no queremos que se repitan”.

“Por supuesto que estamos de acuerdo con que las fronteras se abran, pero queremos que esto no sea mal utilizado, como hemos visto otras veces”, enfatizó en diálogo con Pepe Gil Vidal.

“Sería difícil contestar como diputada que no confío en la Justicia, pero también tenemos que ser exigentes con jueces y fiscales. Todavía sigue pendiente la resolución sobre los aportantes a una campaña vinculados a la causa de la efedrina”, concluyó.