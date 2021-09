El Colegio de Abogados bonaerense pide la reapertura total de los juzgados

Mientras los casos de Covid-19 descienden de manera ininterrumpida y muchas actividades vuelven a su ritmo habitual, la Justicia en la provincia de Buenos Aires mantiene el sistema de turnos previos para atención, entre otras medidas tomadas como prevención por la pandemia. Frente a esta situación, el Colegio de Abogados bonaerense elevó una carta a la Suprema Corte de Justicia para solicitar “la reapertura total de los juzgados y demás organismos, a fin de normalizar su funcionamiento”.

La nota, firmada por el presidente de la entidad, Mateo Laborde, y dirigida al presidente de la Suprema Corte, Luis Esteban Genoud, comienza afirmando que “la situación sanitaria relativa al Covid-19 presenta una marcada mejoría toda vez que se han atenuado el número de contagios, internaciones e incluso fallecimientos, a lo que debe sumarse el plan de vacunación implementado. Es en este contexto que las autoridades nacionales, provinciales y locales vienen adoptando medidas de apertura paulatina en actividades de toda índole”.

Continúa: “Cabe agregar a ello lo dispuesto por el Sr. Gobernador (Axel Kicillof), mediante Decreto 521/2021 (de fecha 26/7/21), respecto al retorno a la actividad laboral en forma presencial para todos los agentes de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires”.

“Actualizar decisiones”

“En este sentido -se afirma-, teniendo en mira las necesidades de los ciudadanos en general y la abogacía en particular, entendemos que resulta oportuno actualizar las decisiones que fueron tomadas en otro contexto y disponer nuevas medidas que propendan a la reapertura total de los Juzgados y demás organismos, a fin de normalizar su funcionamiento. Para ello solicitamos que, con el debido cumplimiento de los protocolos sanitarios, se disponga la vuelta a la atención presencial en todos los organismos y dependencias del Poder Judicial, en su horario habitual de 8 a 14 horas”.

Se añade que “también requerimos el cese del sistema de solicitud de turnos previos. Este ha sido funcional mientras duraron las restricciones, pero a la fecha produce más obstáculos que beneficios. Especialmente por el hecho que los juzgados no atienden sin turno, a pesar de no tener gente en sus mesas de entradas, o en el mismo sentido no permiten el pedido de expedientes que no hayan sido registrados en el turno. También ocurre que en varios órganos se registran turnos innecesariamente espaciados cada media hora y consecuentemente sacar un turno o poder llevar una cédula para diligenciar puede demorar más de un mes”.

“El requerimiento expuesto por este Colegio se produce atento al contexto sanitario atenuado en torno al Covid-19”, finaliza la nota elevada a la Suprema Corte de Justicia bonaerense.