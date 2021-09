Buscan a Lázaro Juárez: "Creemos que fue forzado a desaparecer"

Lázaro Juárez, desapareció este lunes a las 17:30 horas en Mar del Plata. Su familia y amigos no tienen contacto con él desde ese momento. El joven de 20 años fue a tomar el colectivo de la línea 573 en Hipólito Yrigoyen y Juan B Justo, junto a un amigo, ese es su último rastro.

"Se lo vio cuando un amigo lo acompañó a tomar el colectivo 573. Desconocemos el motivo por el cuál se pudo ir. Creemos que fue forzado a desaparecer", declaró su madre Nelida Nuñez a El Marplatense.

"La denuncia está radicada en la Comisaría 16ta y la fiscalía número 5 es la que lleva el caso. No sabemos de nada en particular. No tiene problemas con alguien. Nunca hace estas cosas, tiene un trabajo, un buen sueldo y le estaba yendo muy bien. No hay motivos como para que él se fuera por su cuenta y abandonara todo", remarcó.

Ante cualquier información al respecto comunicarse al 911 o a los números de sus familiares: 223.5981232(madre); 223.5270422(hermana); 223.4564873(padre); 223.5752784 (tía).