La oposición exige la presencialidad en el Senado: "Cristina cree que está por encima de todo"

Guadalulpe Tagliaferri, senadora nacional de Juntos por el Cambio, afirmó en CNN Radio que “no hay una razón por la cual no podamos volver de manera presencial al Senado quienes representamos a las provincias”.

“Entendimos en su momento que era un escenario en el que había que seguir trabajando y lo hicimos”, recordó sobre los inicios de la pandemia cuando los debates se realizaban virtualmente, pero aclaró que “todo eso fue muy funcional a la agenda de Cristina (Kirchner)”.

“Mientras había locales que cerraban y las vacunas no llegaban, la vicepresidenta manejaba el Senado para hablar de reforma judicial”, agregó en La Mañana de CNN, el programa que conduce María Laura Santillán.

“La presidenta del Senado no está por encima de los senadores, pero hace lo que quiere. Tenemos que volver al Senado porque la lógica de la presencialidad es distinta. Lo que está silenciada es la voz de los representantes de las provincias”, consideró.

Y afirmó que “con esta incoherencia, todo funciona, pero el Senado no. No hay razón por la cual no podamos ir a sesionar”.