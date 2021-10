Círculo volvió a perder y sigue en el fondo

Después de un muy mal primer tiempo, Círculo mostró una leve mejoría en el complemento, descontó, tuvo algunas ocasiones más, pero Sansinena volvió a ser efectivo y sentenció el 3 a 1 que definió el partido y le propinó una nueva derrota en General Cerri al conjunto de Lucas Baldino por la 26ta fecha de la Zona A del Torneo Federal A. Enzo Vértiz anotó el único tanto del Papero.

Como ha pasado en otras oportunidades, los goles en contra lo desmoralizan a Círculo, le cuesta reaccionar, volver al partido y se le termina volviendo muy cuesta arriba. En Cerri salió jugar de igual a igual, se hizo de ida y vuelta y hubo una chance por lado: el local inquietó con un tiro libre de Antú Hernández que desvió bien Nieto, mientras que el Papero tuvo la apertura del marcador con un desborde de Ullúa que Enzo Astiz, en el borde del área chica, no pudo conectar de lleno. El juego estaba planteado con Círculo atacando por las bandas y Sansinena apostando a la cabeza de Delorte. Dicho y hecho, a los 16' el capitán la bajó para Octavio Bianchi y el delantero de mediavuelta selló el 1 a 0.

El impacto se sintió y el "tripero" casi lo aprovecha con un remate de Achares que se fue cerca y con otra asistencia del "9" para el autor del gol que se fue apenas arriba. La confusión del Rojiverde era tal que se equivocó en una salida y lo pagó carísimo: Delorte recuperó en tres cuartos y abrió para la izquierda, la defensa quedó abierta, llegaron a tapar a Bárez pero el rebote fue para Bianchi que no perdonó: 2 a 0. Hasta el complemento, no pasó demasiado. Círculo no se asomó al área de Vaccaneo y el local, cómodo con el resultado, seguía apostando al juego por arriba.

En el complemento, hubo una inyección anímica y Círculo salió con otra cara, parado más adelante y con otro ímpetu. Logró lo que se había propuesto con dos desbordes, uno de cada lado, que encontró la cabeza de Astiz y la buena respuesta de Vaccaneo, y el otro un rechazo exigido de Osinaga. El Papero se dio cuenta que Sansinena no estaba firme atrás y lo tenía que atacar. Un pelotazo a espaldas de los centrales lo puso a Ever Ullúa cara a cara con el arquero y entrando al área definió con "la de palo" y la pelota se fue besando el caño derecho. La revancha llegó un minuto después, cuando el "10" asistió a Enzo Vértiz para que definiera y marcara el 1-2 a los 13'.

Los de Baldino se dieron cuenta que esa era la forma y siguieron atacando. El "Turbo" estaba imparable por derecha, desbordaba de manera permanente, pero nadie podía conectar por adentro. Entonces, entró Diego Martínez para tener otra presencia dentro del área. Sin embargo, el juego se fue equilibrando y, otra vez, comenzó a carecer de profundidad. Y Sansinena se esperanzaba con una contra que pudiera definir la historia. Lo tuvo Delorte pero fue más rápido Pájaro para cortar y luego una falta en el borde del área le solucionó las cosas. El tiro libre pegó en la barrera, la volvieron a meter, Delorte en offside cortinó a la defensa, el árbitro dejó seguir y Osinaga, por el segundo palo, fusiló a Nieto para poner el 3 a 1 definitivo.

El próximo fin de semana, Círculo recibe en el "Guillermo Trama" a Juventud Unida Universitario de San Luis, por la 27ma fecha de la Zona A, que entra en etapa de definiciones.

Síntesis

Sansinena (Gral Cerri) (3): Matías Vaccaneo; Federico Pérez, Agustín Osinaga, Carlos Giménez y Gonzalo Achares; Antú Hernández, Braian Toro, Gonzalo Bárez y Matías Recalde; Alejandro Delorte y Octavio Bianchi. DT: Emiliano Ortiz.

Cambios: ST 17' Maximiliano Tormman y Tenca Hernández por Giménez y Toro, 27' Juan Viera y Nicolás Lareau por Bárez y Recalde, y 35' Tomás Segovia por A.Hernández.

Círculo Deportivo (1): Sebastián Nieto; Emiliano Rodríguez, Leandro Basterrechea y Gabriel Charra; Bruno Vedda, Ramiro Rodríguez, Nahuel Pájaro y Matías Reali; Enzo Vértiz, Enzo Astiz y Ever Ullúa. DT: Lucas Baldino.

Cambios: ST 20' Diego Martínez por Ullúa, 21' Cristian Soto por Charra y 34' Matías Castillo, Ramiro Garay y Rodrigo Núñez por Vedda, Reali y Astiz.

Goles: PT 16' y 23' Bianchi (S); ST 13' Vértiz (CD) y 33' Osinaga (S)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: "Luis Molina".