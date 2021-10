Montenegro se diferencia de Nación y Provincia: "Quiero que los shows se hagan en el Polideportivo"

Entre las nuevas medidas expuesta por el Gobierno Nacional el regreso del público a las canchas y los eventos culturales están en agenda. Aunque este fin de semana el primero de los partidos con estas características ocurrió en Mar del Plata, eventos como el del productor Pablo Baldini han sido suspendidos.

El productor preparaba el show de Vicentico en el Polideportivo Islas Malvinas, para el 20 de noviembre, pero por los protocolos que aún no han sido regulados por la Provincia de Buenos Aires, el show será reprogramado.

Al respecto el intendente, Guillermo Montenegro, aclaró en dialogo con "Hora 12" programa emitido en CNN Radio (FM 88.3) que "la posición de Pablo es entendible, ya que este domingo tuvimos futbol. Es contradictorio, por eso espero que las autoridades nacionales puedan reverlo. Esto tendría que tener una regla general para todos".

Además agregó que "no tiene que ver con la defensa de un sector, estamos hablando de laburo. Hoy el evento no se puede hacer por una normativa Nacional. No se entiende como se puede hacer un partido de fútbol y no un evento que tiene menos cantidad de personas. Nosotros siempre decimos que es salud más trabajo. Es una cuestión de equiparar recitales con eventos masivos como el futbol. Yo quiero que se haga en el Polideportivo ", concluyó.