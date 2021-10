Paro de médicos en Mar del Plata: "La comunidad son los que viven las limitaciones del sistema de salud"

Los médicos bonaerenses llevan a cabo un paro de 24 horas, luego de la paritaria presentada, la semana pasada desde la provincia. En La Plata realizarán una caravana que "pasará por Economía, seguirá por el IPS y finalizará en Gobernación", en Mar del Plata, el sistema de salud realizará guardias pasivas.

Micaela D'Ambra, integrante de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), dio declaraciones al respecto, marcando que "estamos desarrollando un paro activo, con una actividad centralizada en La Plata. Esto es principalmente para que se mejore la propuesta del gobierno Provincial en las paritarias que se plantearon la semana pasada. A nivel local estamos realizando una retención de tareas en los Centros de Salud principalmente por la falta de diálogo por parte del Intendente y planteando las recategorizaciones del personal de salud, que durante todos los meses de pandemia realizamos un esfuerzo enorme".

Consultada por los bonos que se establecieron a nivel Nacional remarcó que "se pagaron, pero fueron bonos que estuvieron determinados por 3 meses y no alcanza, aceptamos el estímulo, pero necesitamos una estabilidad y no quedar atrás de la inflación. El año pasado logramos llegar a un acuerdo y comenzar a pensar en la recomposición salarial que necesite este sector. Esto es referido a lo Provincial, en el ámbito municipal hace años que no logramos superar a la inflación. Este año tuvimos, desde el municipio, un aumento del 34% sobre una inflación interanual de un 51%, agregando que todos los profesionales de la salud cobramos 2 o 3 categorías más abajo".

"El aumento propuesto por la provincia, que es de un 45%, no llega a cubrir la inflación estimada. El paro, en Mar del Plata, abarca el HIGA y el Materno Infantil y en los centros municipales, es la mayoría de los Centros de Salud, aunque permanecemos en el lugar para explicarle a la comunidad el motivo de esta medida. Mantenemos las guardias mínimas. La comunidad son los que viven las limitaciones del sistema de salud", aseguró D'Ambra.

"A nivel municipal necesitamos poder sentarnos con el ejecutivo. El intendente no para de decir en diversos medios que es un intendente que escucha y a nosotros no nos ha dado una sola entrevista", finalizó.