Espert consideró que Santilli es “kirchnerista” y le pegó a Vidal por su “desastrosa” Gobernación

El economista liberal y candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad, José Luis Espert, acusó a Diego Santilli de “kirchnerista” y cuestionó a María Eugenia Vidal por su desastrosa gestión en la Gobernación bonaerense.

Es que, luego de que el ex vicejefe de Gobierno porteño y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio asegurara que “el rol de la oposición es darle gobernabilidad a la Argentina”, Espert le salió al cruce por no enfocarse en las verdaderas necesidades que tiene la sociedad.

“Santilli hoy decía “nosotros somos garantes de la gobernabilidad. No, querido. Vos tenés que plantear soluciones a los problemas que tiene la gente, que no llega a fin de mes y que tiene miedo de que la maten y de perder el laburo. ¿Qué es esto de garantizar la gobernabilidad? Más kirchnerista no puede ser Santilli”, disparó en diálogo con LN+.

En ese sentido, también criticó a la oposición por su rol en el Congreso y exigió una postura más dura contra el oficialismo: “Juntos por el Cambio le votó 60 leyes como oposición al kirchnerismo, ¿y ahora también quieren la presidencia de la Cámara de Diputados ¿Quieren cogobernar más todavía? Más kirchneristas no se consigue”.

Por otra parte, Espert aprovechó para salir al cruce de un tuit de Vidal sobre la problemática de las personas que deciden irse del país. En ese sentido, el economista afirmó: “Gracias, Leona, por tu invalorable aporte a este drama con tu desastrosa gestión como gobernadora de PBA”.

Vidal había publicado más temprano el testimonio de un matrimonio de neurocirujanos, angustiados, porque sus hijos le plantearon que quieren irse del país. La primera candidata a diputada de Juntos por el Cambio anunció que presentará medidas para revertir la situación desde el Congreso.