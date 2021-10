Piden por mayor seguridad en las escuelas de Mar del Plata

En sesión del Consejo Escolar se presentó un informe por una mayor seguridad en 215 establecimientos educativos del partido de General Pueyrredon.

Natalia Russo, presidente del bloque Crear Juntos informó que se llevó adelante un minucioso trabajo de relevamiento y coordinación, con el apoyo de toda la comisión, en la carga de los matafuegos, un elemento indispensable para la seguridad escolar.

Russo, integrante de la comisión de infraestructura, destacó que "la inversión por las recargas es de un millón de pesos por parte de la DGCYE", a la vez que recordó que "esta inversión y trabajo tan importante no se realiza desde el año 2017".

"Es muy importante para toda la comunidad educativa tener establecimientos seguros. Por eso es muy necesario el compromiso de cada funcionario público para que las escuelas estén más seguras", enfatizaron desde el bloque que integran Natalia Russo y Marcelo Veneziano.

EL PEDIDO POR UNA ESCUELA EN EL ALFAR

Tal como lo adelantó El Marplatense, el bloque de concejales Crear Juntos que integran Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para reclamar la falta de obras pactadas para concretarse a principios de 2021 en un establecimiento escolar, impidiendo sus actividades educativas primordiales.

Expresan que "no es la única obra de estas características que no ejecutó el municipio, son 23 y el municipio no avanzó ni el 10 % de lo previsto".

En diciembre de 2020, se gestionaron y aprobaron una serie de obras para la Escuela de Educación Secundaria N° 16, ubicada en calle Pacheco de Melo del Barrio Alfar, Mar del Plata. A pesar de que el plazo de ejecución establecido era de 120 días hábiles, al día de hoy las obras no han comenzado.

Al consecuente reclamo de la comunidad educativa se unió el del bloque Crear Juntos, que el pasado 14 de septiembre elevó un pedido de informe al Concejo Deliberante solicitando explicaciones y la concreción de las obras, que resultan de urgente necesidad para alumnos y docentes del establecimiento.

En efecto, la demora ya generó perjuicios de toda clase para los miembros de la institución, pues se esperaban refacciones de filtraciones, un pozo absorbente y sanitarios para personas con discapacidad.

“A raíz de las filtraciones por la lluvia que se producen en el techo, la comunidad de la escuela hizo la colocación de membrana en el techo, pero siguen presentándose goteras (...). Un sector del patio que se utiliza para recreación y educación física se encuentra inhabilitado por desmoronamiento del pozo séptico”, detalla el reclamo del bloque Crear Juntos.