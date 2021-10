Mar del Plata desde el aire: la belleza en perspectiva

Mar del Plata es de las ciudades más lindas del mundo y cualquier marplatense defenderá esa posición hasta el último argumento. Más allá de la cotidianeidad, la ciudad toma nueva relevancia cuando se la ve desde el aire.

El fotógrafo Juanchi Ugalde descubre esa belleza todos los días cuando vuela su dron y toma distintas fotografías de la ciudad. La costa, ruta, lugares emblemáticos vistos desde el aire y luego publicados en sus redes sociales.

"Ver Mar del Plata desde las alturas te da una perspectiva diferente. El espectador dimensiona el tamaño de las cosas y sorprende ver lo chicos que somos en el mundo", contó Ugalde en una charla con El Marplatense.

-¿Cuándo y cómo empezaste con la fotografía?

Empecé con la fotografía en el año 2009 aproximadamente. Di con la fotografía un día que me prestaron una cámara analógica en una reunión familiar en el campo de mi abuelo. Vi a través de la cámara y me sorprendió lo lindo que se apreciaban las cosas. Semanas después vi las 4 o 5 fotos que saqué del rollo y me encantaron. Mis papás tenían una cámara digital semireflex y empecé a aprender sacando, probando resultados y viendo muchas fotos. Años después, estudié fotografía en el Taller de Fotografía de Julián Rodríguez de Mar del Plata. Estudié diseño gráfico y comunicación audiovisual, pero abandoné y me dediqué de lleno en la fotografía, la creación de contenido y los videos.

-¿Qué sensación da poder ver a Mar del Plata desde el aire?

Ver Mar del Plata desde las alturas te da una perspectiva diferente. El espectador dimensiona el tamaño de las cosas y sorprende ver lo chicos que somos en el mundo. Me genera sensaciones muy lindas componer fotos de paisajes y me tomo el tiempo para editar y procesar las imágenes, darle mi estilo y mi toque.

Acantilados ✨🚁 Ruta Provincial 11 de Miramar llegando a Mar del Plata 📍🇦🇷 pic.twitter.com/9quQXHPi4x — j u a n c h i ⚡️ u g a l d e (@juanchi_ugalde) October 4, 2021

-¿Que destacarías de las fotos que has hecho, que te permitieron ver qué alguien caminando no puede notar?

La inmensidad del mar, la naturaleza y los colores. Por ejemplo, los techos naranjas de las casas de la zona del barrio Playa Grande y Los Troncos. Son muchísimas cosas. La altura de algunos edificios costeros y las vistas cenitales de las cosas me parecen geniales. Me gusta buscar diferentes puntos de vista para que la gente pueda apreciar como se ve desde el aire la hermosa ciudad que tenemos.

-¿Cómo ves el crecimiento de tu trabajo a través de las redes y la respuesta de la gente?

Creo que en el último tiempo la respuesta mediante el feedback que le da la gente a las fotos ha crecido mucho. Y agradezco muchísimo a la gente que apoya el arte dejando su comentario, compartiendo o dando un me gusta. Ayuda a crecer e impulsar a uno a seguir creando. Me hace creer que lo que hago le agrada al público y eso me hace muy feliz. Aparte ha crecido también la venta de mis cuadros. Que mis fotos puedan estar decorando los ambientes de las casas de la gente es un privilegio