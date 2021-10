Tiene 11 años, padece un tumor y su cura es un tratamiento cubano difícil de costear

Brisa es una niña de 11 años que padece un tumor tronco encéfalo craneal. Aunque los médicos le informaron que es "imposible de operar por su ubicación", su madre no se dio por vencida y encontró un nuevo "tratamiento oncológico cubano".

Este medicamento cuesta USD 1500 y necesita la ayuda de la comunidad para poder juntar el dinero y realizar el tratamiento. "Para comenzar son 100 mililitros divido en cuatro tomas diarias por tres meses", explicó Cynthia a El Marplatense.

"Brisa en abril comienza con síntomas y para fines de mayo tiene un estrabismo súbito en el ojo izquierdo. Pensaron que era una sintomatología por problemas familiares y la envían al psicólogo. Aunque el pediatra me dijo que era psicológico me di cuenta que no, ya que la nena no podía caminar, no podía respirar y estaba adelgazando mucho, tampoco podía comer", declaró.

"Fui al HPC e hice todos los estudios por mi cuenta, allí realizaron una junta médica y me informaron que mi hija tiene un tumor tumor encéfalo craneal el cual es imposible de operar por su ubicación. Estuvo un mes y medio internada, donde le aplicaron morfina, actualmente toma 10 medicamentos por día. Esta con quimioterapia oral y es el único tratamiento que tiene", remarcó la madre de Brisa.

"Viajé al Hospital De Niños "Sor María Ludovica" de La Plata y me dieron el mismo diagnóstico. Allí empecé comencé a buscar y me enviaron una página web donde explicaban un nuevo tratamiento oncológico cubano. Aunque sus médicas aún no están enteradas yo estoy buscando la cura, aunque ellos me digan que no", finalizó.

Para poder ayudar a Brisa comunícate al: 223.596.1458