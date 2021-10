El Grupo Privanza llega a Mar del Plata con una charla sobre "La Defensa Jurídica del Policía"

Con una trayectoria de 30 años en la defensa de los trabajadores uniformados, el estudio jurídico Privanza llega a Mar del Plata, dando el puntapié inicial con una disertación que se realizará este jueves 14 de octubre a las 18, en Bolívar 3053, la cual estará a cargo de Diego Raidán, especialista en Derecho Penal y Cristian Novoa, especialista en Derecho Administrativo.

Privanza es una empresa creada exclusivamente para la defensa del personal de las Fuerzas de Seguridad, con tres décadas de trayectoria en defensa de los trabajadores uniformados. El mismo se encuentra integrado por un grupo de profesionales capacitados específicamente para la atención de la problemática propia de las Fuerzas de Seguridad, protegiendo y asegurándolos las 24 horas, los 365 días del año, ofreciendo cobertura, representación y asesoramiento, cubriendo íntegramente todas sus necesidades.

"Vamos a estar en Mar del Plata inaugurando una de nuestras oficinas, del Grupo Privanza, con el cual nos dedicamos a la defensa del personal policial y de todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad, tanto Provinciales como Federales, desde hace aproximadamente 30 años", manifestó Diego Raidán, integrante del estudio jurídico Privanza, en declaraciones a El Marplatense.

"La idea es compartir un encuentro con ellos y poder informarlos sobre la defensa de los derechos que les corresponden. En 30 años hemos recorrido aproximadamente unos 20 Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires y hemos trabajado mucho en lo referido a Asuntos Internos, en especial para los efectivos de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que es su fuente de trabajo", destacó.

"Obteniendo más de 8 mil resultados y festejando estos 30 años, que mejor que hacerlo llegando a Mar del Plata, para quedarnos en una ciudad tan hermosa", afirmó Raidán.

"En lo personal hace 30 años que estoy dedicado a la defensa de los efectivos, 30 años que los represento y hago valer sus derechos constitucionales ante las autoridades judiciales, como así también ante autoridades administrativas y sus propios jefes, haciendo valer lo que antes no se tenía", señaló.

"Es un poco como reivindicarlos lo que en lo personal sufrí y padecí cuando me desempeñe como efectivo. Uno siempre los trata de guiar para que no hagan protestas que no se deben hacer, para que erradiquen sus problemas a través de los organismos que lo deben hacer y los reclamos que sí son justos, llevarlos con una mejor línea y no simplemente como a un rebaño", remarcó Raidán.

"Esto es muy importante aclararlo y es por eso que llegamos a Mar del Plata, donde hay muchísimos efectivos policiales, tanto en verano como en invierno", aseveró.

En referencia a la charla, Raidán sostuvo que "este jueves 14 de octubre estaremos desarrollando la disertación. Pueden entrar a Privanza.com.ar o en Instagram como @privanzamdp o bien en @privanzaok. Pueden ingresar, nos pueden googlear y van a encontrar todas las líneas de comunicación como para poder participar, teniendo en cuenta de que son cupos limitados respetando el aforo".

"Lógicamente los esperamos con la intención no solo de disertar, sino de compartir un ida y vuelta con la posibilidad de realizar preguntas y de sentirse representado en la ciudad de Mar del Plata y alrededores", concluyó Diego Raidán.