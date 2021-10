En el marco de la asunción de la nueva Vicerrectora de la Universidad CAECE de Mar del Plata, Marcela Luján, El Marplatense, dialogó con ella, su paso por la institución como alumna, graduada en turismo, docente y actualmente "en un rol de conducción".

"Esto es un gran desafío para una institución educativa que tiene muchos años y que tiene un fuerte compromiso con la formación integral de las personas no solo de Mar del Plata sino también a nivel regional. Por otro lado al ser ex graduada di mis primeros pasos aquí, graduándome en la carrera de turismo me encontré con una universidad que siempre me abrió las puertas. Llevo más de 30 años como docente aquí y hoy el destino me tiene en esta nueva etapa en un rol de conducción", declaró la profesional.

Se le consultó, también, por el regreso a las aulas luego de casi dos años de virtualidad. "Estamos realizando un retorno paulatino dentro de las posibilidades que presentan las casi 400 materias de las 15 carreras de grado y posgrado que ofrece la universidad. Esto ha significado una labor de articulación por intermedio de directores de carreras con cada uno de los profesores y los estudiantes de las comisiones, porque tenemos que atender no solo la cuestión sanitaria y también a aquellos estudiantes que no son residentes en la ciudad. Hoy tenemos tres modalidades on-line, híbrida y presencial", explicó.

"La inversión tecnológica que se realizó formará parte del requerimientos de quienes se están formando en la universidad. Este cambio de época que estamos transitando nos ha dejando un conjunto de enseñanzas que luego se van a reproducir en las dinámicas laborales, tanto con la articulación que tenemos con las empresas marplatenses y de la región, como de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata", mencionó.

"Las inscripciones vienen muy bien, estamos recuperando los indicies de la pre pandemia. Generamos talleres y charlas para quienes han estado interesados, tenemos una gran cantidad de llamados", concluyó la Vicerrectora.