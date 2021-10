Afirman que las empresas "no encuentran personal calificado" en Mar del Plata

Luján Amado, referente de la empresa "Somos recursos humanos", afirmó que en Mar del Plata a las empresas tienen complicaciones a la hora de encontrar personal calificado para los trabajos.

"Estamos reclutando gente para la gastronomía como para los hoteles. En casi todos los casos, notamos un incremento de trabajo sobre todo en el gastronómico. También vemos por las consultas de los empresarios que no encuentran fácilmente el personal calificado", señaló Amado en diálogo con Antes que sea tarde por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

En esa misma línea, indicó: "Vemos que la gente no está capacitada para ciertos puestos. En Mar del Plata quedó poca gente, este fin de semana que fue un éxito total faltó gente en los cafés, restaurantes, es un problema. La gente que hacía pastelería ahora hace desde su casa y vende. Se independiza y no quiere volver a ser contratado".

"Tenemos muchos cargos gerenciales, a Mar del Plata vienen muchos proyectos nuevos. Las camareras tampoco hay muchos, no hay gente que sabe de restaurante, la mayoría son de eventos, llevan bandejas y de eso tenemos un montón. Que reparten café por la calle, pero las empresas no la quieren porque no tienen experiencia, no se acuerdan de lo que le piden, no saben de vino, no están capacitadas", sentenció.