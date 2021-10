Mdp Limpia: la esperanza de que las playas marplatenses no sean basura 

Por Bárbara Benitez

Mar del Plata, tan mencionada por su reactivación turística, su economía de derrame y por ser la más elegida como ventana social, cultural y política es también una de las grandes zonas costeras contaminadas por residuos.

Un grupo de vecinos en enero de 2019 decidió crear Mdp Limpia, que se convirtió en un gran grupo de voluntarios de diversas edades que dedican un día semanal a limpiar La Perla del Atlántico y evitar que los residuos lleguen al mar en un contexto medioambiental que cada día profundiza su alerta a un futuro negativo.

"Somos una organización de cuidado medioambiental sin fines de lucros y a partidarios políticos. Formamos este grupo de voluntarios en enero de 2019 y ya hemos realizado un aproximado de 50 jornadas de limpieza. La iniciativa surgió por la contaminación que hay en la costa marplatense. Intentamos que Mar del Plata sea una ciudad más limpia actualmente y a futuro, ya que la problemática medioambiental necesita una respuesta inmediata", explicó Aixa Sánchez voluntaria de la organización a El Marplatense.

"No necesitamos una autorización para poder limpiar las playas, nosotros nos concentramos en nuestro objetivo y concientizar a la ciudadanos para entiendan que estamos frente a una problemática real que no puede esperar. Preferimos no involucrarnos con la municipalidad y hacerlo de forma voluntaria con los ciudadanos que se quieran sumar", agregó.

Todas las playas son parte

Aixa explicó que "nos dedicamos a todas las playas de Mar del Plata desde el sur hasta el norte, pasando por la playa popular. Las jornadas de limpieza consisten en pautar una playa y un punto de encuentro, luego es difundido por nuestras redes sociales y convocamos a todos los que quieran participar en la jornada. Cuando llega el día de limpieza se brinda una charla de seguridad para que todos los voluntarios puedan realizar la actividad de forma óptima y nos encargamos de que todos tengan bolsas y guantes. Los residuos que quitamos de la playa los llevamos a un lugar para que los pasen a buscar los recolectores de basura. Las limpiezas las realizamos una vez por semana".

Además explicó que "a la jornada de limpieza puede venir cualquier ciudadano y duran 2 horas. Si son menores de edad recomendamos que vengan con un adulto responsable. Trabajamos con el Foro Costero Ambiental, hemos realizados limpiezas con otras organizaciones medioambientales, con los chicos de scout y adultos mayores".

A más circulación de personas, más contaminación

"Por jornada de limpieza logramos sacar ,entre 30 voluntarios, 80 bolsas de basura de aproximadamente 8 kilos cada una. La mayor contaminación es de colillas de cigarrillo y plásticos. Por otro lado hemos brindado charlas en colegios donde se contactan con nosotros donde hablamos de conciencia medioambiental y la acción que se pueden fomentar desde la casa", agregó.

Cuando se le consultó por la temporada que se aproxima explicó que "cuanto más personas transiten las playas más contaminación hay, ya que es muy grande la inconsciencia y las personas tienen naturalizado tirar la basura y dejarlo en la arena que efectivamente con un viento llegan al mar. En temporada intentamos hacer dos limpiezas semanales, aunque muchas veces por altas temperaturas se dificulta", finalizó.

La próxima jornada de limpieza será este sábado de 15 a 17. Se realizará en Alicante. A través de las redes sociales pueden localizar el punto de encuentro que en esta oportunidad será en Plaza España.