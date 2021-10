Bárbaro: “El kirchnerismo se termina y está en duda si el peronismo se lo puede sacar de encima”

Julio Bárbaro señaló en CNN Radio que la movilización del 17 de octubre por el Día de la Lealtad “fue un acto de izquierda que no tenía nada de peronista”.

El histórico dirigente del justicialismo remarcó en el programa Café con Pepe que “la derrota” del oficialismo que avizora para las elecciones del 14 de noviembre “hay que asumirla y festejarla”, ya que, resaltó, resultaría auspicioso que “ninguno de los dos” reuniera mayoría parlamentaria en “una Argentina dividida como la que tenemos”.

En diálogo con Pepe Gil Vidal, el analista político deslizó que este domingo, en Plaza de Mayo, “no había obreros. Era clase media universitaria con la izquierda”.

“El peronismo nunca fue resentimiento contra los ricos. Nosotros siempre fuimos la expresión de un capitalismo vital y limitado, no de gran concentración. Pero siempre fuimos capitalistas”, desgranó.

“Nunca estuvimos contra el capital ni contra la propiedad”, agregó. “Y ayer eran sectores que no tienen las nada que ver. El Presidente no fue al acto. Con todo este progresismo, los derechos de las minorías les fueron quitando los derechos a las mayorías. Y por eso van a perder las elecciones; dejaron de ser la expresión de los humildes”, aseveró.

“Yo sé que no va a cambiar el porcentaje de votos en las legislativas. Cuando me hablaban de modificar la Justicia y veía ayer a algunos personajes, yo me quería agarrar la cabeza”, acotó.

“No tenemos paz ni acuerdo para dar ese paso. Seamos conscientes. No puede haber una Justicia para cada lado”, enfatizó.

“A mí me parece que básicamente se termina el ciclo de mayoría kirchnerista y se termina el kirchnerismo”, consideró. Y reforzó: “Si el peronismo será capaz de sacarse de encima al kirchnerismo y seguir vivo es una cosa que está en duda. El kirchnerismo es la derrota y lo que quedó de éxito en intendentes y gobernadores es el peronismo”.