Luego del anuncio de congelamiento de precios del Secretario de Comercio de la Nación, Roberto Feletti, donde estos se mantendrán hasta la primera semana de enero del 2022 y la reunión que el funcionario tendrá con los empresarios este lunes por la tarde para unificar posicionamientos, Marisa Sánchez de la Liga de Amas de Casa remarcó que "mientras no traten el tema de la inflación ningún programa dará resultado".

Por otro lado Sánchez resaltó a El Marplatense que "la opinión de la Liga de Consumidores y Usuarios de Las Amas de Casas es que los precios viven aumentando, lo vivimos el año pasado producto de la pandemia. Algunos comerciantes creían que se iban a salvar aumentando los precios como el alcohol, el barbijo y los guantes descartables. El mes que viene comenzarán las ofertas navideñas y veremos un incremento en todos los artículos".

"Hasta que no tengamos un programa serio y que no se controle la inflación no veremos un aliciente para el bolsillo de los consumidores. La gente se encuentra con que va al supermercado con $2.000 pesos y vuelve con una bolsita. Se esta haciendo muy difícil llevar la comida a la mesa", aseguró.

"Se echan la culpa los unos a los otros, aquí tienen que hacerse cargo los formadores de precios y los intermediarios. Por otro lado los programas de "compra en tu barrio" se han ido desvirtuando y eso también influye en la inflación que estamos teniendo", concluyó.