Vuelve un clásico: el Festival de la Juventud celebra sus 40 años

Tal como lo adelantó El Marplatense, el Festival de la Juventud, un evento clásico de Mar del Plata regresará con todo para celebrar además su 40mo. aniversario. Será el próximo 20 de noviembre en la Villa Victoria.

En la presentación del evento, Fernando Blanco, ex súper Ratones, dijo que "hay mucho joven que se suma y por eso no hay que dar por muerto al Rock And Roll".

El Festival de la juventud le da lugar a aquellas bandas que comienzan a dar sus primeros pasos en la música. "Veo pibes que se acercan y se interesan por el rock" aunque reconoció que "hoy la música predominante no es esa hoy".

Blanco, que forma parte de la organización, contó que "en 1984 fui espectador y en 1985 ganamos un concurso con los Súper Ratones por lo cual recuerdo todo esto con mucho cariño".

Adelantó que para esta 40ma edición "habrá muchas sorpresas" pero que "participarán algunas bandas viejas".

Blanco recordó que Andrés Pérez fue el organizador del primer festival y que "luego fue manager nuestro de los Súper Ratones".

HISTORIA

En la primavera de 1981 un joven marplatense llamado Daniel Pérez tuvo el sueño de hacer un festival de rock en nuestra ciudad con músicos locales.

Convenció a la Secretaría de Turismo para que le dieran apoyo y a la gente del campeonato Nacional de Surf para que le prestaran el escenario, luego le pidió ayuda a Jorge Batilana y al “Tira” Arseni para completar los tablones del predio y llamar a las bandas, y así nació el Festival de la Juventud.

Años tras año fue creciendo en convocatoria, calidad y profesionalismo, hasta convertirse en un evento importante para la ciudad, con proyección nacional.

Habría 12 ediciones, 7 en la década del ´80 y 5 en la del ´90; que podía ser mejor que la idea de una jornada con música, al aire libre, junto al mar, y gratis.

Después de más de 4 décadas de la primera edición y con la intención de resucitar ese espíritu inicial que motivo a Daniel y a los músicos de entonces, el festival regresa en su edición ¡40 Aniversario!

Organizado por el baterista Fernando “Chicho” Romairone y el bajista Fernando “Tira” Arseni, dos leyendas locales con nutrida asistencia a aquellos festivales, y con la colaboración de Fernando Blanco (ex Súper Ratones, Nube 9) y Patricio Pérez (hijo de Daniel), más el apoyo de la Secretaría de Cultura, esta nueva edición promete ser una gran jornada para volver a disfrutar del rock, revivir viejos valores y descubrir nuevos.

Bandas participantes:

Armani trio

Los Fabricantes

Fernando Blanco

El Orbe

Arseni Especial

Invitados:

Juan Robles y Los Pasajeros de la Vida Muerta

Marca Cañón

Lunáticos

Cimarrones

La Rústica

Bandas participantes

Las bandas elegidas para participar en esta edición 40 aniversario del Festival están lideradas por músicos que tuvieron una importante ligadura con distintas ediciones del festival.

Arseni Special

Formada a partir de fines del año 2016, gracias a la idea del bajista Fernando Tira Arseni, ex Némesis, Patagonia, Boff y los Repuestos, y actual Sucio y Desprolijo, que da arranque a una banda con una propuesta netamente Rockera, "ROCK EN ESTADO PURO...!!! con temas propios.

Los músicos que forman parte de esta Banda tan particular son: Diego Crego (guitarra), Mario Pasculli (batería), Roly Di Mario (guitarra), Gerardo Sainz (teclados), Alejandro Rossini (saxo y flauta) y Fernando Arseni (bajo y voz)

Grandes clímax en sus shows en vivo, más la gran trayectoria de todos sus integrantes, con mucho oficio y años de trabajo, dan como resultado una verdadera banda de rock.

Los Fabricantes

Este trío de rock marplatense creado en 2020, creció en los bordes de la cuarentena.

Con temas de rock propios produjeron los discos “Menos es más” y “Siempre hay más”, “Inevitable” y el EP “Desfasado”, grabado en vivo. Los discos fueron mezclados y masterizados por Lucas Gómez en Puro Mastering Buenos Aires y por Tweety González en El Pie y están disponibles en plataformas digitales (Spotify y YouTube).

Ramiro Romairone en guitarra y voz, Leandro Blandí en bajo y coros y Fernando Chicho Romairone en batería y percusión se presentan en shows en los mejores escenarios marplatenses y de Capital Federal.

Fernando Blanco

Fernando Blanco nació en Mar del Plata, en el año 1985 armó la banda Súper Ratones y se dedicó de lleno a la música. Con los Beatles y otras bandas de los 60´s como referencia cultivó el estilo de rock and roll clásico, convirtiéndose en un referente del género a nivel nacional. Junto a los Súper Ratones editó 8 discos, una compilación y dos DVD's; realizó infinidad de giras nacionales e internacionales y fue nominado al Grammy Latino.

En el año 2001 armó la banda Nube 9 para despuntar el “vicio beatle” y convertirse en un tributo distinto, con la que brindó distintos shows interpretando toda la discografía del grupo de Liverpool, así como también homenajes a sus carreras solistas. Nube 9 ganó premios internacionales como Mejor Banda y Mejor Espectáculo Temático y fue especialmente invitada a participar de la “Beatle Week” en Liverpool, donde se presentó en nueve oportunidades con gran repercusión y donde en 2001 fue inducida al “Salón de la Fama ”.

En el 2005 editó su primer disco solista llamado “Blanco Móvil”, en 2009 “Mares Lejanos”, en 2012 “Días movidos”, en 2017 “Luces y Sombras y en 2021 “Di-Versiones Vol. 1”.

En esta oportunidad se presentará con un grupo de músicos de Mar de Plata para interpretar algunos temas propios, algún tema con invitados y algún recuerdo de Los Súper Ratones.

Jorge Armani Trío

Marplatense y autodidacta, Jorge Armani formó el "ARMANI TRIO” en 1989, con el cual ha grabado 6 CDs, “Arman trío”, “Dos (2)”, “En vivo 03”, “Antes y después”, “Arman trío + LBB” y “Blues y baladas”.

Además de haberse presentado ininterrumpidamente en el circuito profesional local y nacional ha participado en importantes festivales de Jazz y ganado premios como La estrella de Mar, Lobo de Mar o Alfonsina.

Desde el año 1995, Jorge formó también formó parte del "FATS FERNANDEZ QUINTETO" y participó, junto a la Banda Municipal en diferentes festivales.

Desde el año 2010 realizó una serie de presentaciones en la ciudad de Montevideo, donde en el mes de Julio de este año grabó su último CD, “Aire” junto a los músicos Osvaldo Fattoruso, Nacho Mateu y Juan Pablo Chapital Gianlupi. El disco fue nominado a los premios Graffitti en Uruguay como “Mejor Álbum de Jazz”.

En 2012 editó su material “El lado oscuro de la tierra” con la participación de Juan Pablo Navarro y Pipi Piazzolla.

En 2014 grabó “Umbral” junto a la cantante Julia Sanjurjo.

En 2016 editó Infancia, grabado en los estudios ION junto a Lucio Balduini, Matías Méndez, Juan Pablo Navarro, Pipi Piazzolla y Carto Brandan.

Sus últimos trabajos son “Cerca” con el guitarrista uruguayo Juan Pablo Chapital Gianlupi y “Credo”, este último junto a los miembros originales del Armani trío, Alfredo Facciolo y Javier Puyol.

El Orbe

Mario Orbe es uno de los guitarristas más destacados del panorama local y ha integrado varias de las bandas de mayor importancia en la historia del rock local. Hoy está tocando con EI Orbe, un power trío instrumental, con música propia, en el género de rock progresivo, al que se le suman otros dos históricos: Wizard (bajo), y el Tano Salvatore (batería).

Bandas Invitadas

Cimarrones

Formada en el invierno den 2018, Cimarrones es un crisol de sonidos rock, que atraviesa el punk, reggae, hard rock y hasta algún matiz folklórico. Con letras actuales y socarronas retrata la dicotomía social y urbana.

Sus integrantes son: Santiago Camaño en voz Nicolás Rolón en bajo, Juan (repique) Zubillaga en batería y Federico Esteban en guitarra.

Juan Robles y Los Pasajeros de la Vía Muerta

Juan Robles es un compositor de canciones nacido el 6 de diciembre de 2002 en la ciudad de Mar del Plata. En el año 2018 conoce y recluta a Teby Frontera, Ariel Martin y Francisco Maggio para conformar la agrupación "Los Pasajeros de la Vía Muerta".

Lunáticos

Lunáticos es una banda de Rock formada en el año 2016 en la ciudad de Mar del Plata. Comienzan a tocar en la ciudad, el crecimiento de la banda fue exponencial y los llevo a tocar en grandes escenarios, como GAP y Casa Rock durante el verano 16/17.

Compartieron escenario con La 25, Circo Paranoico, Guasones, Gran Martell y el Mono de Kapanga entre otros.

Luego del alejamiento del bajista JC Cayrol a fines de 2018, la banda se rearma con Carlos Prados.

Durante 2019 siguieron presentando el disco grabado el año anterior, "Casi Humanos", que contó con la colaboración de Junior Lescano (La 25) en el tema “Algún Sueño” segundo corte de difusión del disco.

La banda está formada actualmente por Jorge “Lobo” Peláez en voz y guitarra, Santiago Frogón en guitarra, Carli Prados en bajo y Tomas Charles Pérez en batería.

En este momento, Lunáticos está por presentar su segundo disco producido por Fernando Blanco (ex Súper Ratones, actual Nube 9). Grabado en el 2020 en Home Town Studio, un disco que promete una evolución, tanto en el sonido, como en la composición y producción.

Marca Cañón

Marca Cañón es una banda marplatense de Rock and roll y Blues que se formó en el mes de marzo de 2021.

La banda está integrada por el Negro Flores en batería y voz, Ariel Scerbo en bajo y coros, y Martín (Philip) Felbarg en guitarra y coros. Los temas son de su propia autoría y tienen una onda y sonido del rock de los años ´70.

La Rústica

Oriunda de la ciudad de Mar del Plata, La Rustica es una banda de hard rock formada en el año 2003, y está integrada por Matías López (voz y guitarra), David Galiano (guitarra), Leandro “Pato” Sedano (bajo) y Sebastián Fernández (batería).

En 2006 grabaron el EP llamado “A punto de estallar” que contiene seis canciones. Durante ese tiempo La Rustica compartió escenario con bandas como Mancha de Rolando, Cielo Razzo y MAD, entre otras.

En el año 2010, fueron invitados a participar en el festival “Kiñe Rakidium” realizado en el Estadio Islas Malvinas de Capital Federal que tuvo como cierre a "La Renga". En Diciembre del mismo, realizaron la presentación de su primer material editado titulado “Acelerado” en Abbey Road, en una noche que marcó un antes y un después para la banda.

En abril de 2014 comenzaron su primera gira por la Patagonia presentándose en varias localidades con gran aceptación del público local.

El 2015 los encontró festejando sus 12 años de rock con invitados de lujo como la banda “Viticus”, para culminar el año invitados por “La Renga” a participar del recital que la banda brindo en el estadio José María Minella.

Durante 2016 realizaron varios shows en distintos lugares de la Ciudad, entre los cuales se destaca la presentación en la Sala "Astor Piazzolla" del "Teatro Auditórium" donde estuvieron a cargo del cierre de la función principal de la primera "Feria del Rock Marplatense" que se desarrolló durante 3 días.

Durante 2018 el grupo se encontró trabajando en su segundo álbum “Oxígeno” que sería lanzado en formato digital a fines de 2019 y en formato físico en 2020.