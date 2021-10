El Gobierno duplicó los montos de las asistencias a pymes para mejorar su competitividad

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme) aumentó a $3 millones las asistencias financieras del Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC), destinadas a los proyectos de desarrollo empresarial que mejoren las ventajas competitivas de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

A su vez, incorporó el reconocimiento de los gastos de formulación de los proyectos.

A partir de la Resolución 110/2021 publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Sepyme duplicó el monto de los Aportes No Reembolsables (ANR) del PAC. A partir de ahora, las mipymes podrán solicitar una asistencia por un monto máximo de hasta $ 3 millones.

A su vez, las empresas podrán solicitar el desembolso de los ANR como anticipo para avanzar con los proyectos aprobados.

Otra de las novedades del PAC es que con esta medida reconocerá los gastos de formulación y acompañamiento de los proyectos de desarrollo empresarial, por un monto equivalente al 5% del ANR, con un tope de hasta $ 100.000.

A través del Programa PAC, las mipymes podrán financiar con aportes no reembolsables hasta el 70% de proyectos de asistencia técnica para digitalizar y automatizar procesos, incorporar diseño e innovación en su producción; implementar prácticas sustentables, optimizar y certificar la calidad de sus procesos productivos y desarrollar exportaciones.

En el caso de los proyectos sobre mejora ambiental y desarrollo sostenible, los ANR cubrirán hasta un 80% de propuestas como, por ejemplo, planes de adecuación ambiental, certificación de sistemas de gestión de la energía y gestión ambiental.

Asimismo, tendrán mayor puntaje aquellas propuestas de las mipymes radicadas en las provincias de las regiones Norte Grande, Litoral, Patagonia y Cuyo.

El PAC también contempla la adquisición de bienes de capital relacionados con la asistencia técnica, con cobertura de hasta el 60% de la adquisición, la cual no puede superar el 30% del monto total del ANR.

Los bienes adquiridos deben provenir de países elegibles para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las empresas con certificado mipyme vigente tendrán tiempo de presentar sus proyectos, de manera digital, antes del 26 de marzo de 2022.