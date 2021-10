Le robaron el medidor y piden mayor presencia policial

"Me desperté esta mañana y fui a ducharme. Pensé que el calefón no funcionaba bien, voy a la cocina y no había gas. Entonces salgo y al abrir la puerta de la casilla me doy cuenta que nos habían robado el medidor", contó a El Marplatense, Patricia, una vecina del barrio Don Bosco.

Una situación que le ocurrió a esta mujer y su familia, en el mencionado barrio, pero que le puede suceder a cualquier sin importar la zona de Mar del Plata en la que viva.

No sólo por este tipo de delitos, sino también por la falta de presencia policial. "Debe haber ocurrido tarde porque durante el día hay movimiento por esta zona. Sé que ocurrió muchas veces, pero jamás creí que me fuera a suceder a mí", analizó Patricia.

"Vamos a esperar a que nos repongan el medidor. Es algo que no se puede creer. Acá nunca hay ningún policía. El otro día estaba cenando en la zona de Olavarría y pasan camionetas y patrulleros constantemente, por acá no anda ninguno", se quejó la damnificada.