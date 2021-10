En el marco de la audiencia pública realizada por el Concejo Deliberante y los vecinos por la Zona Roja y el pedido de los vecinos del Barrio La Florida, el Concejal Nicolás Lauria presidente del bloque Crear Juntos, dialogó al respecto con el programa radial "Hora 12" emitido por CNN Radio (FM 88.3).

Respecto a la audiencia pública comentó que "es un balance super positivo donde pudimos escuchar cara a cara de los vecinos y vecinas, el Colectivo Trans y la Mesa de Trata. Sin duda se abrió un tema en el Concejo Deliberante que nunca se había tratado durante mucho tiempo y fue histórico. Cuando los vecinos te cuentas la realidad que viven día a día te sorprende y tenemos que tomar la iniciativa ya que hay derechos vulnerados, no solo de las chicas trans, también de los niños y niñas. Desde el Concejo Deliberante tenemos la necesidad de que el intendente nos diga que solución podemos darle al tema y que zona se puede realizar esta actividad".

"En el Barrio La Florida, donde los vecinos quieren cerrarlo, el Secretario de Seguridad les informó que tienen que tomar la decisión el Concejo y es una locura, nosotros como concejales necesitamos la palabra del Ejecutivo, las decisiones se toman mediante los expedientes que llegan", remarcó.

"Según los vecinos hay una palabra a favor del cierre del barrio desde el Ejecutivo. Yo entiendo las reglas del juego, pero el expediente no está. En el caso de la Zona Roja, dicen que están de acuerdo pero no dicen en que zona se puede realizar. Yo puse la cara y tuve que retirar la propuesta por todas las críticas y porque realmente teníamos que abrir el debate", mencionó el Concejal.

Por otro lado explicó lo sucedido el fin de semana largo de octubre y comentó que "el Concejo Deliberante debe seguir trabajando pese a las elecciones, como lo está haciendo el intendente en los barrios, lo que sucede es que van a una reunión que arman ellos. Con respecto a La Florida, como Presidente de la Comisión de Seguridad haré lo que siempre dije que es sacar la comisión al territorio . El fin de semana largo se formó un embotellamiento en la entrada de Mar del Plata y no hubo ningún tipo de patrulla de seguridad Municipal o de tránsito evitando que los autos y los colectivos de altura ingresen al barrio y eso es falta de gestión".

"Con respecto al evento que se realizará en Buenos Aires del 4 al 5 de noviembre de gastronomía me enteré como todos mediante las redes sociales y es una lástima que no se convocó a la Cámara Gastronómica de Mar del Plata, ya que se habla de una promoción de la ciudad y de gastronomía marplatense y no estarán. Se pidió el apoyo de las Cámaras para la reapertura e ir en contra de la Provincia pero cuando es para promocionar la ciudad no se las convoca. No tengo idea de quienes serán los que estarán presentes", declaró.