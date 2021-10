Juan Grabois, sobre la fortuna de los Kirchner: “Me hace ruido”

El dirigente social Juan Grabois aseguró que le hace “ruido” el patrimonio de la familia Kirchner y que no le gusta que haya “políticos ricos”.

“A mí me hace ruido, a la base no. Creo que la regeneración de la política necesita de un voto, no de pobreza, pero sí de simplicidad de vida”, expresó en declaraciones radiales. Asimismo, indicó que a él no le gusta “que haya políticos ricos”. Incluso, contó que ha hablado sobre el tema con la vicepresidenta y con su hijo Máximo.

Máximo Kirchner declaró en septiembre de este año ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de 400.841.818,69 pesos. En 2020, sumó poco más de 100 millones de pesos a los bienes que había declarado tener en 2019, pese a que dijo no haber incorporado nuevos activos, y este año hizo un pedido ante la AFIP para pagar en cuotas el impuesto a las grandes fortunas que él mismo impulsó en el Congreso.

De acuerdo a lo que consta en su última declaración de bienes, el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados acumula la mayor fortuna de la familia: cuenta con depósitos en dólares, una caja de ahorro en la misma moneda, 25 propiedades (en su mayoría heredadas), y tenencia accionaria en tres empresas.

No obstante, Grabois sostuvo que “este tema no es un tema de la agenda de la gente, que está pensando en tener un techo, trabajo, salud, y no en estas cosas. Es parte del divorcio de la agenda de los políticos con la gente. Es un tema del morbo de buscar siempre la parte oscura, la parte negativa”.

“No pienso que esté mal tener un patrimonio importante, pero los políticos que se admiran como Merkel o Biden tienen patrimonios superiores a los de Argentina y nadie los investiga demasiado”, subrayó el dirigente social.

Respecto al perfil inmobiliario del patrimonio de la familia Kirchner, Grabois consideró que tienen “los usos y costumbres de la burguesía argentina”.