Regreso gastronómico en Alem: "A los vecinos residenciales no se les ha consultado nada"

El regreso de la gastronomía al corredor comercial de Alem está en marcha. Aunque los funcionarios públicos afirman que gran parte de los vecinos que viven allí están a favor por la seguridad e iluminación, Carlos Carricart, ex presidente de la Sociedad de Fomento de Playa Grande afirma que "a los vecinos residenciales no se les ha consultado nada" y que cuando el conflicto inició la última vez "todo lo que funcionaba en Alem era gastronomía que se distorsionó y no se controló".

"Planteado como gastronomía en apariencia no implica ningún riesgo, ya que tiene un tope de horario en la ordenanza, el problema es que cuando comenzó el conflicto todo lo que funcionaba en Alem era gastronomía que se distorsionó y no se controló", remarcó Carricart a El Marplatense.

"La preocupación aquí es que además han agregado una calle (Aristóbulo del Valle ) más al sector comercial y al consultar a los vecinos están preocupadísimos. Era una artería que no estaba contemplada y ningún vecino, pese a que ellos dicen que sí, fue realmente consultado", agregó.

Además comentó que "vemos un alto riesgo en esta transformación, lamentablemente los controles dejan de hacerse y además la ordenanza es absolutamente modificable. Un claro ejemplo es el horario que puede ser cambiado por los propios comerciantes o por los funcionarios".

"Lo que no se contempla es que es una zona residencial con arteria comercial. Ya lo pasamos y fue en las mismas circunstancias. A los vecinos residenciales no se les ha consultado nada. Había una nota que decía seguridad e iluminación, sospechamos que fue anexada como el acuerdo de los vecinos residenciales", finalizó el vecino.