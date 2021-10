Secundaria N°38: "Esto es un abandono a la educación pública"

La lucha por conseguir un edificio para la Secundaria N°38 continúa. Alumnos, docentes y preceptores realizaron una protesta frente al CEF para conseguir una respuesta "escrita" y así seguridad de obtener un edificio propio para la institución.

La preceptora Karina González y la alumna de sexto año Camila Tuma dialogaron con El Marplatense y explicaron lo ocurrido. “Continuamos el reclamo porque no obtuvimos una respuesta escrita, nos llegó por la nota de un medio de comunicación que la consejera escolar Eva Fernández que ella se estaba haciendo cargo personalmente, algo que nosotros no sabíamos. Por otro lado, en la misma nota, dice que no quiere cerrar la escuela y claramente ningún funcionario o docente quiere que esto suceda, pero ellos saben que las instituciones se manejan por matrículas y si está no se completa se cierra. Nosotros que somos quienes tenemos contacto realmente con la comunidad educativa puedo confirmar que la mayoría de los papás van a sacar a sus hijos por no tener la certeza de tener un edificio. Además, no podemos comenzar la inscripción”.

Por otro lado, la preceptora, agregó que "esta es una lucha de muchos años y desde que comenzamos a hacer ruido en la calle nos enteramos que esto lo manejaría la Directora Provincial. Esto no es un problema ni de este gobierno ni del anterior, el problema es que nadie nos da una solución. Queremos un edificio. Los docentes si cometemos un error podemos tener una sanción, los funcionarios pasan en su cargo, no resuelven los problemas de la gente y no la tienen. Al margen del ruido que esto esta generando no hay nada confirmado, esta semana no se acercó nadie al CEF, en los papeles no tenemos nada. Este viernes tendremos una asamblea a la que están todos invitados para saber cómo seguimos este reclamo”.

Así mismo aclaró que “en el CEF no podemos contar con la presencialidad completa, ya que no tenemos las suficientes aulas para la cantidad de alumnos. Esto es vergonzoso. Esto es un abandono a la educación pública”.

Camila, por su parte, remarcó que "todos los alumnos estamos muy preocupados por la situación, nosotros como sexto año solo podemos pensar en los más chicos. Es obvio que los padres se asustan, ya que es la educación del hijo y es probable que los saquen. Acá lo más importante es el edificio nuevo. Yo en este momento debería estar preparándome para mi carrera que inicio el año que viene y no puedo por no tener edifico. Luchamos porque no nos escuchan, queremos una respuesta escrita”, concluyó.