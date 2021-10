Afirman que el funcionario de Montenegro que embistió a una pareja "no tenía licencia de conducir"

Luego del pedido del Bloque Crear Juntos compuesto por su presidente Nicolás Lauría y el concejal Alejandro Carrancio para que el funcionario de Guillermo Montenegro, Jorge Pino, renuncie al embestir a un auto en el que circulaba una pareja, luego de pasar un semáforo en rojo, se le consultó a Nicolás Lauria en "Hora 12" programa emitido en CNN Radio (FM 88.3) al respecto.

"Esta persona está al lado del Intendente todo le tiempo. Pino muchas veces, en los barrios, se referenció como la mano derecha del mandatario y esto es aún peor. Lo que constató la policía es que no tenía licencia de conducir y por esto mediante el informe queremos que nos aclaren que fue lo que sucedió y cuales fueron las medidas que se harán al respecto", explicó el concejal.

"Esto ocurrió el 24 de octubre y las autoridades aún no se han pronunciado al respecto y mucho menos el funcionario presentando su renuncia. Si el Intendente no sanciona a un funcionario propio como va a pretender que lo hagan los vecinos y vecinas de la ciudad. Tenemos entendido, además, que era un vehículo oficial es decir del Municipio y no sabemos donde se encuentra en este momento ya que el Ejecutivo no se pronunció al respecto", remarcó.

"El Intendente tendría que pedirle la renuncia al funcionario. Nosotros no tenemos otra herramienta solo el pedido del informe. Por el momento no se pronunció otro sector de la oposición al respecto, pero seguramente cuando lleguen a la Comisiones lo harán. Acá no hay una cuestión electoral, acá tenemos un hecho concreto donde un funcionario político del Intendente Guillermo Montenegro chocó la camioneta del Municipio e hirió a un vecino del Municipio de General Pueyrredon", finalizó.