Aprueban ceder instalaciones gratuitas del parque de Deportes a espectáculos artísticos

Por Marcelo Marcel

El Honorable Concejo Deliberante aprobó una iniciativa para ceder en forma gratuita las instalaciones del Parque Municipal de Deportes a la realización de espectáculos artísticos, deportivos, festivales gastronómicos y shows masivos.

Este jueves en la sesión Ordinaria desarrollada en un horario inusual (comenzó a las 9.40 sin cuestiones previas) el tratamiento fue trasladado -tras el pedido del concejal oficialista Agustín Neme- en último término.

El presidente del bloque Crear Juntos, Nicolás Lauría, dio su impresión sobre el tema, comentó los avances del tratamiento en las distintas comisiones y dio su respaldo a la iniciativa, con las modificaciones que el propio bloque opositor dio en el seguimiento del Expediente.

"Acompañamos este Expediente y en Deportes propusimos sumar a clubes y otras instituciones. Y pedimos agregar el mes de diciembre, porque originalmente solo abarcaba octubre y noviembre", dijo el presidente de Crear Juntos, Nicolás Lauría.

"Y acompañamos la modificación que propuso el concejal Horacio Taccone porque la idea es apoyar al Ente de Deportes", detalló luego.

A lo largo del debate en comisiones, el proyecto contó con el apoyo unánime de todos los bloques, luego que fueron ratificadas diversas modificaciones.

El presidente de la comisión de Deportes, Ariel Ciano, puso el acento en priorizar que el EMDER no deje de recibir fondos y tenga ellos de manera legítima. "Algunos escenarios se están poniendo en valor, con el aporte de voluntarios, como la pista de Atletismo", dijo Ciano.

"Lo que quiero es que no dejemos dudas, que no haya dudas", agregó el edil del Frente Renovador. "Estamos a favor de los productores de la ciudad, de los clubes. Y queremos que la Administración Central le gire al EMDER los fondos que deja de percibir porque no queremos desfinanciar al Ente para que tenga los fondos para que de una vez por todas pueda poner en valor los escenarios", remarcó Ciano.

En el expediente, al que tuvo acceso El Marplatense, se detalla que para habilitar el préstamo gratuito se deberá hacer una excepción a lo previsto en la Ordenanza 10.872, aunque las productoras abonarán los respectivos costos operativos por la apertura y uso de cada escenario, como así también tendrán a su cargo la limpieza del lugar.

En las instalaciones se deberá colocar cartelería promocional de Mar del Plata, como así también contratar artistas y figuras locales para enriquecer las propuestas.

“La idea del presente proyecto es promover y estimular, a través de diversos beneficios extraordinarios, la producción y generación de actividades culturales y recreativas en los escenarios deportivos de nuestra ciudad", resaltó el gobierno entre sus objetivos principales.

Al cabo de la discusión, el Expediente (con 9 artículos) se aprobó por unanimidad con la abstención de las modificaciones del artículo 8 de la UCR, de la Coalición Cívica y Vamos Juntos y la Agrupación Atlántica.