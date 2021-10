Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, dijo en CNN Radio que “con las marchas en apoyo a Macri parecemos el kirchnerismo” en rechazo del acompañamiento y movilización al expresidente que se presentó a declarar en Dolores en el marco de la causa por presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

“Toda mi solidaridad con Mauricio. No conozco bien la causa, pero no me parece que en espejo hagamos lo que hacía el kirchnerismo en esto de convocar a la gente para que lo acompañe”, aclaró el mandatario en diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN.

Además, dijo que lo va a visitar en los próximos días para “ayudarlo” y garantizar “decisiones judiciales justas”.

“El radicalismo quiere un candidato en el 2023 y no hay que descartar a Manes. Yo expresé mis intenciones también. La prioridad es que tenga un candidato a presidente. Facundo me ha sorprendido”, destacó, aunque aclaró: “Puede que sea yo, pero falta tiempo”.

Finalmente, Morales sostuvo que “hay un riesgo de que se rompa la coalición de gobierno” luego de las elecciones legislativas de noviembre. “Están peleados todos con todos” en el Frente de Todos”, añadió.