Mauricio Macri, antes de declarar: “Si creen que con esto van a disminuir mi compromiso, están muy equivocados”

Mauricio Macri enfrenta hoy su primera indagatoria tras su paso por la presidencia entre 2015 y 2019. Es en el marco del expediente judicial que lo investiga por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Es en Dolores, donde militantes y dirigentes de Juntos por el Cambio prepararon una movilización para respaldarlo.

La convocatoria a la movilización, similar a la que acompañó a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner cuando declaró en los tribunales de Comodoro Py, hace cinco años, por la causa denominada “dólar futuro”, se extendió vía redes sociales. En el transcurso de la mañana fueron llegando a la plaza Castelli, de Dolores, el diputado Fernando Iglesias, el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto, el ex titular de los Medios Públicos, Hernán Lombardi, el senador Esteban Bullrich, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el diputado Waldo Wolf, Darío Nieto (secretario privado del ex presidente).

También el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, Andrés Ibarra, Fernando De Andreis, Federico Pinedo, Silvina Giudici, Ricardo Buryailde, Daniel Lipoveztky, Francisco Cabrera, Nicolás Dujovne, Silvina Lospenato, Cristian Ritondo, Luciano Laspina, Guillermo Montenegro, Gustavo Santos, Jorge Triaca y los intendentes Julio Garro (La Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), entre otros.

“Hay gente lamentablemente en la ruta, había más controles de lo habitual, siempre estas maldades. Gracias Pato porque siempre estás en todas, este día me transporta a esa tarde del 7 de diciembre, donde nos despedimos, pero me comprometí a estar siempre con ustedes”, dijo Macri.

“Están acá por que vienen a defender su futuro, vamos a luchar por tener una vida mejor, Hay que viviendo con una cultura del poder sana, más transparente, más sana, no como hoy una cultura del poder oscura, tan perversa que usa una tragedia para dañar”, agregó.

“Estoy acá porque siempre damos la cara, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestras intenciones. Sabemos que si ellos creen que estos dos años de agresiones, esa obsesión permanente de mi persona, si creen que con eso van a disminuir mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. Argentina tiene futuro, por eso el 12 de septiembre pasó lo que pasó y el 14 vamos a ratificarlo”, completó.