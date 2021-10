Alfonsín explicó por qué los argentinos no tendrán restricciones para viajar a España

Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, aseguró en CNN Radio que el país “se ajusta a las exigencias de la Unión Europea” para permitir el ingreso de cualquier ciudadano argentino con o sin vacunas.

“Se exigía que se llevaran 20 semanas decreciendo en los casos de coronavirus y se realizaron 300 pruebas cada 100 mil habitantes”, comentó en La Mañana de CNN, con María Laura Santillán, y precisó que Argentina cumplía con los requisitos de la UE.

Además, el diplomático explicó que “esas fueron las razones por las que Argentina forma parte del grupo de países que pueden ingresar sin limitaciones tengan o no tengan la vacuna aplicada”.

Asimismo, Alfonsín aclaró que “esa decisión de Naciones Unidas tiene que ser declarada operativa a través de una resolución formal de cada uno de los países. España votó por unanimidad la incorporación de Colombia, Argentina, Perú y países de otros continentes”.

Por otra parte, el radical confesó que “en el 2017 me ofrecieron ser candidato en el Pro y dije que no. No quería que mi partido estuviera dispuesto a cambiar la estructura. Me ofrecieron una embajada después y también dije que no”.

“No me interesa ocupar cargos para hacer cosas que no se deban hacer. Soy un hombre con muchas convicciones”, lanzó Alfonsín, mientras que habló sobre las elecciones legislativas del 14 de noviembre: “No voy a votar nada que no crea que sea lo mejor para el país”.

En este sentido, remarcó sus diferencias con la alianza del radicalismo con el Pro: “No me ilusiono y no quiero engañarme: no veo que la UCR defiende otras políticas”.