Piden la construcción de más fogones en el Parque Camet

A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le reclamó al Departamento Ejecutivo local que realice la ampliación de la cantidad de fogones en una cifra mayor a 100 en el Parque Camet y además “señalice las áreas permitidas y no permitidas de fogones, incluyendo en las mismas advertencias para quienes dañen el patrimonio forestal de la reserva”.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, la edil Paula Mantero manifestó su preocupación por “los reclamos realizados por vecinos del Parque Camet, respecto a la falta de controles y el perjuicio ecológico en los ejemplares de la reserva forestal por el uso indebido de sectores prohibidos para encender fuego”.

En ese sentido, la concejal afirmó que “el Parque Camet es un espacio público del cual disfrutan miles de marplatenses y turistas, pudiendo disfrutar del aire libre, distintas actividades y la posibilidad de pasar allí el día”.

Y destacó: “Los espacios verdes y plazas, tienen un valor físico, por el lugar central que aportan a la comunidad y por su valor simbólico en lo que representan para la comunidad del barrio, siendo socialmente lugares de encuentro y de generación de lazos entre vecinos de distintas generaciones”.

A continuación, Mantero sostuvo que “los espacios verdes, como los parques urbanos, son muy importantes para la conservación de la biodiversidad y juegan un papel crucial en lo que respecta a reducir la brecha que existe entre las personas y la naturaleza. La gestión y el mantenimiento adecuados de la composición y configuración de los espacios verdes puede influenciar positiva y significativamente la biodiversidad en los ecosistemas urbanos”.

Además, detalló que “se han realizado estudios preliminares de la biodiversidad del Parque Camet por parte de investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Museo Municipal de Ciencias Naturales y CONICET Mar del Plata”.

Por otra parte, Mantero advirtió que “existe una gran preocupación por el encendido de fuego en lugares prohibidos, cercanos a los árboles, que ha causado un enorme perjuicio”. “Parte del problema proviene de la escasa cantidad de fogones con las que cuenta el Parque Camet, y el deterioro que han sufrido otros sin haber sido reparados, lo que ha llevado a que muchas personas enciendan fuego en espacios prohibidos y con riesgo de generar incendios”, añadió.

A su vez, la concejal de AM subrayó que “los controles resultan insuficientes, pero además no existe una adecuada señalización que indique los sectores permitidos y no permitidos, y las sanciones que podrían aplicarse en caso de incumplimientos”.

“Resulta insuficiente la cantidad de fogones y señalización, teniendo en cuenta que el Parque Camet cuenta con 77 hectáreas de parque público, y que asisten miles de personas, especialmente en fechas festivas o la temporada estival. Habitualmente se produce el incendio de la base de los árboles, lo que ha conllevado a su posterior tala, con el impacto ambiental que esto produce en un área de una enorme biodiversidad”, sentenció Mantero.