Personal de la subsecretaría de Inspección General del municipio procedió a la clausura de dos panaderías clandestinas en los últimos días.

La primera de ellas, "ubicada en Champagnat al 3300 fue clausurada por falta de habilitación municipal", de acuerdo a las fuentes municipales consultadas por El Marplatense.

En tanto que la restante, "con domicilio en Luro al 7100, no sólo no contaba con la habilitación, sino que además no cumplía con las normas de seguridad", indicaron las mismas fuentes.