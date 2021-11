Con una ráfaga sobre el final, Alvarado sepultó al "Funebrero" y sueña con la Copa Argentina

Con una ráfaga en los minutos finales, Alvarado se impuso por 2 a 0 como visitante frente a Chacarita y sueña con meterse en la próxima edición de la Copa Argentina.

Comenzó intenso en juego, pero en ese contexto se sintió más cómodo Chacarita que contó con una gran situación para romper el cero: Perdomo ingresó sólo tras pase de Nieto, pero en el mano a mano se impuso Pedro Fernández.

El local tuvo mejor manejo y en campo adversario, aunque no logró profundidad y con el correr de los minutos se repartieron la posesión. Ahí Alvarado contó con dos oportunidades con remates desde media distancia a través de Mieres y Astina.

Sin embargo, la más clara llegó a los 40´ con un tiro de esquina que conectó Ledesma de cabeza, de pique al suelo, y dio en el travesaño. y con una mejor imagen de la visita, se consumió la primera etapa.

Con el ingreso de Navarro, Alvarado llevó la contienda al mediocampo y a los 10´ tuvo una gran oportunidad en un mano a mano que Valiente la tiró por encima del travesaño.

Luego el apuro se apoderó del protagonismo y ninguno pudo ser punzante en los metros finales del campo.

Chacarita apeló a maniobras individuales, mientras que el "Torito" buscó por las bandas, pero no encontró centros certeros ara la llegada de algún delantero para definir.

Y como no podía ser de otra manera, la ruptura del marcador llegó a través de una pelota parada. Tras el tiro de esquina y una serie de rebotes, Robledo fulminó a Trípodi.

Un envión que lo empujó 60 segundos después con una definición de Giacomini que dio en el palo, pero Vidal capitalizó el rebote y puso el 2 a 0, con el que se impuso Alvarado, que sueña con meterse en la Copa Argentina.

Chacarita (0): Trípodi; Alexis Vega, Tallarico, Agustín Piñeyro y Hoyos; Rodrigo González, Perdomo, Emanuel Ibáñez y Nicolás Chaves; Luciano Nieto; Baiardino. DT: Federico Arias.

Alvarado (1): Pedro Fernández; Mieres, Alan Robledo, Franco Ledesma, Irazoque y Darío Cáceres; Jaurena, Julián Vitale y Astina; Mauro Valiente y Cadenazzi. DT: Gastón Coyette.

Gol en el ST: 41´ Robledo (A) y 43´ Vidal (A)

Cambios en el ST: 8´ Navarro por Jaurena (A) y M. Rodríguez por Astina (A), 14´ Juárez por Hoyos (C), 33´ Vidal por Cadenazzi (A), 35´ Pizarro por González (C), 40´ Giacomini por Valiente (A) y S. González por Mieres (A) y 42´ Bonansea por Cháves (C).

Inc.: en el ST, expulsado Juárez (C).

Árbitro: J. Broggi. Estadio: Chacarita.