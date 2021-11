Vidal: “El Gobierno armó el ‘plan Platita’ pensando que iba a comprar a la gente”

María Eugenia Vidal dialogó con Willy Kohan en Cada Mañana por Radio Mitre, donde brindó su mirada de cara a las próximas elecciones generales del 14 de noviembre que la tendrá como candidata a diputada.

“No es una elección vecinal, es una elección nacional que se da en 24 provincias que necesita o define una oposición fuerte”, señaló la referente de Juntos por el Cambio sobre la importancia del voto en el próximo sufragio y agregó: “Gran parte de lo que pase en el futuro se va a definir el 14 de noviembre”.

Por otra parte, Vidal sostuvo: “El Gobierno armó el ‘plan Platita’ pensando que iba a comprar a la gente”.

“El Gobierno volvió a recetas económicas que no solo no resuelven los problemas sino que los siguen postergando y que todos sabemos pueden agravarse después de la elección. Si el oficialismo no escucha el voto la gente va a saber que tiene un bloque de senadores y diputados con experiencia, que ha atravesado crisis, que ha aprendido, que le va a poner serenidad y sentido común a los momentos difíciles”, agregó.

En consonancia, la candidata a diputada aseguró que “este gobierno se está endeudando más que nuestro gobierno”, y señaló que “por más que intenten echarle la culpa a Macri de lo que pasa, la gente no es tonta, sabe lo que pasa”.

“Es un momento para que este basta que los argentinos dijeron el 12 de septiembre no solo se repita sino que se haga aún más fuerte para que el gobierno escuche. Siento que no nos están llamando y que no tienen vocación genuina de acuerdo. La Constitución es clara, el ámbito de diálogo es el Congreso”, cerró.